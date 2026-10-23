Tensión y cargas policiales en Vitoria durante la protesta para tratar de evitar un desahucio de una familia con seis hijos

Los detalles Entre gritos de "animales", los jóvenes han vaciado un extintor, han tirado piedras, maderas y botellas a la Ertzaintza, y esta ha respondido con más cargas.

Este viernes, en Vitoria, se viven momentos de tensión durante una protesta para evitar el desahucio de una familia extranjera con seis hijos menores. Cientos de jóvenes se han congregado para bloquear el acceso a la vivienda, lo que ha llevado a enfrentamientos con la Ertzaintza. Los manifestantes han arrojado objetos y vaciado un extintor, mientras que los agentes han respondido con cargas. Una chica ha resultado herida y un joven ha sido detenido. El sindicato de vivienda, que ha acampado en el lugar, pide una alternativa habitacional para la familia, reconocida como vulnerable social y económicamente. El Ayuntamiento señala que evalúa cada caso para ofrecer acogida de urgencia, aunque no dispone de viviendas.

Este viernes se están viviendo momentos de tensión en Vitoria durante la protesta para tratar de evitar un desahucio de una familia extranjera con seis hijos menores de edad.

Cientos de chavales se han acercado al portal para bloquear el acceso cuando viniera la Ertzaintza, lo que ha provocado que los agentes cargaran contra ellos. Entre gritos de "animales", los jóvenes han vaciado un extintor, han tirado piedras, maderas y botellas a la Ertzaintza, y esta ha respondido con más cargas.

Después de una nueva carga en la que han vaciado el parque, una chica ha quedado en el suelo, dolorida y llorando, y han tenido que ayudarla entre varios mientras increpaban a los agentes por la violencia.

Tal y como ha podido saber laSexta, la Ertzaintza se ha llevado a un joven detenido mientras le caía un cubo de agua a un agente desde una de las ventanas del edificio. Así, la policía sigue alejando a los jóvenes y acordonando la zona.

El sindicato pide una alternativa habitacional

Cuando la Ertzaintza ha llegado a la vivienda para realizar el desahucio se ha encontrado con una veintena de tiendas de campaña. Desde sindicato de vivienda han decidido acampar y protestar contra el desalojo.

Los afectados son una familia de extranjeros con seis hijos menores de edad. El padre estaría trabajando y reciben también ayudas. Desde sindicato aseguran a laSexta que tienen reconocida la vulnerabilidad social y económica.

El propietario inició el procedimiento hace cinco años porque quería usar él la vivienda. Por eso, lo que pide el sindicato es una alternativa habitacional para la familia. Ellos llevan tiempo intentando buscar otro alquiler, pero los precios son elevados y, además, denuncian que al ser tantos en la familia y extranjeros no les quieren alquilar.

El Ayuntamiento ha indicado a laSexta que los servicios sociales municipales "realizan en cada caso particular una valoración de la situación familiar, siguiendo el plan de intervención acordado de forma preventiva para evitar la pérdida de vivienda".

"En caso de desahucio o desalojo, si no hay otras alternativas, se valora qué se puede ofrecer de acogida de urgencia. En ningún caso se les ofrece desde los servicios sociales una vivienda porque no disponemos de viviendas", han defendido.

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