La emocionante historia de superación de un Golden Retriever de 15 años que recupera la movilidad gracias al pilates

Alfonso Arús muestra en Aruser@s el vídeo viral del perro haciendo ejercicios adaptados para volver a caminar después de perder la movilidad y no mejorar con los tratamientos convencionales.

La dueña de este Golden Retriever ha encontrado una forma poco habitual de ayudarle a recuperar la movilidad: el pilates con máquinas. En las imágenes, el animal realiza distintos ejercicios con la ayuda de su cuidadora, que coloca sus patas en la posición correcta y aprovecha los diferentes elementos de la máquina para facilitar los movimientos.

El perro, de 15 años, había perdido la capacidad de caminar y no mejoraba con los tratamientos convencionales, por lo que su dueña decidió probar con ejercicios de pilates adaptados. Después de tres meses de sesiones diarias, parece haber recuperado la capacidad para andar, según ha explicado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

"Para según qué tipo de dolencias, en humanos funciona muy bien el pilates", apunta Tatiana Arús.

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