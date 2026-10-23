Restringir el aborto, limitar la eutanasia y diluir Igualdad: Feijóo marcha una hoja de ruta de retrocesos en su camino a Moncloa

¿Qué ha dicho? Feijóo confiesa que tiene pensado decirle al ministro de Igualdad que "se encargue también de otras cosas". Preguntado por si se considera feminista, recuerda "haberse criado en una casa con muchas más mujeres que hombres".

En una entrevista en la Cadena SER, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, ha expresado su intención de reducir el número de ministerios si llega al poder, integrando el Ministerio de Igualdad en otro. Aunque no eliminaría el ministerio, considera que su titular debería asumir más responsabilidades. Feijóo se declara feminista y afirma que las menores de 16 y 17 años deberían informar a sus padres antes de abortar. En cuanto a la ley de eutanasia, Feijóo planea reformarla para dar más protagonismo a los médicos, subrayando la importancia de garantizar una vida digna antes de considerar la muerte digna.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que no tendrá 22 ministerios si se convierte en presidente, destacando que habrá algunos, como el de Igualdad, que lo acabará juntando dentro de otros. En una entrevista en la Cadena SER, Feijóo ha desgranado parte de su programa de recortes en cuestiones como el aborto o la eutanasia.

A pesar de defender que no eliminará el Ministerio de Igualdad, ha dejado claro que tampoco lo mantendrá, recalcando que su idea es meterlo dentro de otro ministerio. "Le voy a decir a la ministra o el ministro que lleve Igualdad que se encargue también de otras cosas. Es que la ministra de Igualdad no puede trabajar de 08:00 a 15:00 e irse a Valladolid en el AVE a pasar la tarde", ha defendido durante su entrevista en el programa 'Hoy por hoy'.

A la pregunta de si se considera feminista, Feijóo ha contestado: "¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado en mi casa con muchas más mujeres que hombres? ¿Cómo yo voy a pensar que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre? ¿O cómo no voy a aceptar que todavía hay una brecha salarial entre la mujer y el hombre? Claro que sí".

Preguntado sobre la ley del aborto, Feijóo promete que garantizará que las mujeres en España tengan, en el caso de una decisión de interrupción del embarazo, "los mejores médicos y la mejor asistencia sanitaria, y que puedan ejercerlo de acuerdo con las leyes de mi país en la pública y en la privada". Para Feijóo, las menores de 16 y 17 años deberían contar con el conocimiento de sus padres para tomar esta decisión, un debate que "procede" tener.

"¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacerse un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo en mi país, en el suyo, y sin embargo puede abortar? Yo creo honradamente que una niña de 16 años que comparta con sus padres una decisión vital, trascendente e irreversible como hacer un aborto es lo correcto", afirma, insistiendo en que la sociedad española "tiene derecho a hacer esa reflexión".

Cuestionado por la posibilidad de que una chica de 16 años quiera abortar y sus padres no lo acepten, Feijóo se ha mostrado "convencido" de que si contase con el apoyo de sus padres "habrá muchas que no quieran abortar": "Si una niña de 16 se ve sola, no quiere decírselo a sus padres, no quiere compartirlo con nadie, pues está en una situación de tensión y de estrés enorme. Sin embargo, si lo puede compartir con ellos y los padres le van a ayudar...".

Promete "reformar" la ley de eutanasia si llega a Moncloa

Durante su entrevista, también ha tratado otros temas como la ley de eutanasia. Feijóo ha reconocido que la muerte digna es un concepto con el que él "está de acuerdo". Sin embargo, ha señalado que cree que antes de ellgar a eso hay que garantizar "una vida digna".

Para el líder del PP la muerte digna solamente puede ser el final "de la acreditación de que esa vida no se puede mantener en unos niveles mínimos de dignidad".

Al hablar de este tema ha recordado la muerte de Noelia Castillo, que con 25 años recibió la eutanasia tras más de dos años de lucha judicial contra su padre. Feijóo ha reconocido que este es un caso que "impactó a todos", desvelando que la madre de la joven le escribió y le pidió que no volviese a ocurrir lo que le pasó a su hija.

"Fue un fallo sistemático de todos los servicios, de los servicios sociales, de los servicios sanitarios, de desatención del supuesto de Noelia", ha defendido, añadiendo que caundo una persona de esa edad toma esa decisión es "un fallo de la sociedad y de los poderes públicos evidente".

Por tanto, ha recalcado que la vida digna debe estar "por encima de la muerte digna". "Si después de hacer todo lo posible para garantizar una muerte digna y unos paliativos adecuados llegamos a esa frontera, pues es evidente que es una decisión moral y ética de enorme impacto y de enorme calado", ha indicado.

De esta forma, a la pregunta de si derogará la ley de eutanasia, Alberto Núñez Feijóo ha señalado que la que hay actualmente la quiere "reformar". "Nos parece que en esta ley el papel del médico y del especialista es un papel secundario que creo que se lo tenemos que ofrecer a la persona antes de tomar una decisión. Por tanto, reformaremos esta ley", ha asegurado.

En cuanto a si los procesos de eutanasia que estén ya activos en tramitación con esta ley se paralizarían, el líder de los 'populares' ha confesado que no se atreve a entrar en detalle sobre este asunto porque es una "disposición transitoria de la ley".

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