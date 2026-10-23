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El inesperado 'zasca' de Juan y Medio a un soltero de 66 años que busca el amor

El presentador de 'La tarde, aquí y ahora' tira de ironía al escuchar cómo José Manuel explica sus experiencias en las aplicaciones de citas.

El inesperado 'zasca' de Juan y Medio a un soltero de 66 años que busca el amor

Juan y Medio vuelve a colarse en la sección de los 'zascas' de Aruser@s con uno de sus comentarios más mordaces. Esta vez, el presentador almeriense protagoniza el momento al recibir a José Manuel, un hombre de 66 años, divorciado y natural de Málaga, que acude a su programa en busca de una compañera de vida.

Durante la conversación, el invitado reconoce que ha conocido a varias mujeres a través de aplicaciones de citas, aunque ninguna de esas experiencias ha llegado a buen puerto porque "no ha surgido el feeling".

Una explicación que Juan y Medio ha aprovechado para lanzar su dardo: "Me ha gustado cómo lo has explicado: 'O no me han gustado a mí o no les he gustado yo', ¡que ha sido lo que ha pasado siempre!".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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