Ahora

Denuncia en el 017

"¿Podrías votar por Eliska?": así es la nueva estafa por WhatsApp con la que te pueden hackear el móvil y robar datos personales

¿Cómo funciona? Desde un contacto de la agenda llega un mensaje para votar en un concurso por "la hija de unos amigos". Al pinchar en el enlace, los delincuentes consiguen controlar el teléfono.

El mensaje de estafa que llega al WhatsApp para "votar a Eliska".
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La ciberdelincuencia sigue en auge y la Policía Nacional ha alertado de una nueva estafa que ataca a través de WhatsApp. En esta ocasión, se basa en que un contacto de la agenda envía un mensaje pidiendo votar en un concurso para que "Eliska" la supuesta "hija de unos amigos" consiga una clase gratis de baile. Como siempre, el problema llega según se pincha el enlace.

"¿Puedo pedirte un pequeño favor? ¿Podrías votar por Eliska? Es la hija de unos amigos míos". Así empieza el mensaje que conduce a una estafa en la que pueden acceder a los datos personales del móvil.

Va acompañado de un vínculo que conduce a una página web falsa desde la que se puede hackear el teléfono, un importante problema si se tiene en cuenta la cantidad de información sensible que guardan todas las personas en su móvil.

Nada más acceder, la página pide que se escriba un número y muestra un código para vincular un dispositivo externo y así poder votar. Esto, por supuesto, es falso, y ese código no registra ningún voto. Lo que hace es que automáticamente los ciberdelincuentes empiezan a controlar el móvil desde el que se ha entrado.

Cómo actuar ante la estafa del &quot;voto a Eliska&quot;. Cómo actuar ante la estafa del "voto a Eliska".laSexta

Además de hackear ese dispositivo, también lo aprovechan para reenviar el mensaje y estafar a todos los contactos de la agenda. No solo roban datos, sino que también solicitan dinero.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad pide que, si se recibe, en ningún caso se pinche al enlace. Antes de borrarlo, recomienda hacer una captura de pantalla y llamar al 017, el número nacional y gratuito de ayuda en ciberseguridad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo lo quiere todo: Álvarez de Toledo y Sémper, dos mundos en una misma lista para crecer tanto por su derecha como por el centro
  2. JUPOL denuncia la violencia de los manifestantes en A Coruña mientras omite los empujones y golpes previos de los agentes
  3. Un PP dividido digiere la visita de Milei: Génova evita condenar insultos frente a otros líderes que piden "rebajar la tensión"
  4. De los 350 agentes de la Operación Nécora solo 20 sabían a dónde iban: MVT habla en exclusiva con cuatro de ellos
  5. La subida de los precios complica cada vez más llenar la cesta de la compra: "La carne ahora mismo es un artículo de lujo"
  6. Internet está en alerta: las brechas de seguridad en PHP que ponen en riesgo a millones de servidores