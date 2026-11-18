¿Qué han dicho? "Marcos Llorente ve mal que subamos impuestos al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18 millones de españoles juntos", cuestiona el ministro. El futbolista pide a Bustinduy que "no lo disfrace como una simple subida de impuestos".

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, criticó en Instagram una propuesta de Frente Amplio que limita las herencias de los ultrarricos a 10 millones de euros por heredero, aplicando un impuesto del 100% sobre el exceso. Llorente expresó su desacuerdo, afirmando que el Estado decide cuánto se puede dejar a los hijos, y calificó la medida de "robo". El ministro de Consumo y Derechos Sociales respondió que los impuestos se destinan a servicios públicos como la sanidad y la educación. Llorente replicó que no necesita sugerencias sobre su salud y defiende su capacidad de pensar por sí mismo.

A Marcos Llorente no le ha gustado una de las últimas propuestas de Frente Amplio para que los ultrarricos no puedan dejar una herencia de más de 10 millones de euros a cada heredero, una limitación que se implementará mediante un impuesto del 100% sobre el tramo que rebase esa cifra.

Ante esta medida, el futbolista del Atlético de Madrid ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram: "El Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos. Y que el resto se lo quedan ellos. Tócate los cojones".

Los mensajes cambiados entre Marcos Llorente y Pablo Bustinduy en redes sociales

Este comentario ha tenido respuesta por parte del ministro de Consumo y Derechos Sociales, que asegura que Llorente "ve mal que subamos impuestos al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18 millones de españoles juntos". "Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común", añade el ministro.

Tras este primer intercambio de comentarios, Llorente publicó una carta en su cuenta de Instagram dirigida a Bustinduy, en la que le insta a "no disfrazar [la medida] de una simple subida de impuestos". "Estamos hablando de que el Estado robe o se apropie, como quieras verlo, de una parte del patrimonio que una persona ha construido durante toda su vida y que quiere dejar a sus hijos", considera el jugador.

"No te preocupes por mi salud ni por mi educación. Tengo criterio propio, me informo y soy perfectamente capaz de pensar por mí mismo. Y no necesito que me insinúes que voy a tener un cáncer de piel para defender tus argumentos", añade. Para el jugador, una cosa son las "promesas muy bonitas" de los políticos en campaña y otra "lo que acaba sucediendo".

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