Vivir en una caravana como única alternativa: 70 familias se enfrentan al desalojo de un asentamiento junto a la playa de Málaga

¿Qué han dicho? "Me siento como si fuera una cucaracha", lamenta Ángel, que lleva 14 años viviendo en ese terreno y en su caravana. "Con un sueldo de peón de obra, al tema de los alquileres, yo no llegaría. Soy mileurista", lamenta.

En Málaga, un asentamiento de 70 caravanas cerca de una playa refleja la crisis de vivienda en España. Sus habitantes, muchos de ellos trabajadores mileuristas, como Ángel y Juan, enfrentan la amenaza de desalojo debido a quejas de vecinos de una urbanización cercana. Ángel, que vive en su caravana desde hace 14 años, y Juan, con leucemia, dependen de estas viviendas por su bajo costo. La Policía no realizó el desalojo previsto, pero la incertidumbre persiste. Los residentes piden diálogo y un terreno alternativo, mientras los vecinos denuncian problemas de insalubridad e inseguridad, solicitando normas de convivencia.

Nos vamos hasta Málaga para denunciar un ejemplo más de la crisis de la vivienda en España. Allí, hay unas 70 caravanas formando un asentamiento. Algunos llevan ya casi 15 años así, viviendo en caravanas y sobre un terreno privado cerca de una playa malagueña. Este martes se han librado de ser desalojados, pero temen que el Ayuntamiento les acabe echando ante las quejas de los vecinos de una urbanización cercana. Para ellos, una caravana es la única opción de vivienda a la que pueden acceder.

La mayoría son empleados mileuristas, trabajadores de la hostelería, kellys... que no tienen el dinero suficiente ni para alquilar una habitación. Ángel es uno de los vecinos que han estado a punto de vivir un desahucio. Este martes se ha despertado con el miedo de tener que abandonar las cuatro paredes de su caravana. Desde hace 14 años esa es su casa.

Según ha contado a laSexta, no es plato de buen gusto, pero es la única alternativa habitacional que tiene a su alcance. "Hoy en día, me siento yo como si fuera una cucaracha", lamenta. Y eso que, pese a vivir con una minusvalía, él tiene un trabajo. Es peón de obra. "Con un sueldo, al tema de los alquileres, yo no llegaría. Soy mileurista", reconoce.

También reside y resiste allí Juan. Tiene leucemia, enfermedad que, según ha explicado, se complicó por vivir dentro de una caravana. "Tengo una discapacidad del 65% y estoy cobrando 900 euros, ¿dónde me voy yo con 900 euros?", se pregunta con desesperación. Y esto lo están viviendo muchos de sus vecinos.

Para este martes estaba previsto el desalojo de todo el asentamiento de este terreno privado, situado en una playa de Málaga, pero la Policía no ha acudido. "No sabemos qué va a pasar y solo le queremos mandar un mensaje. Por favor, diálogo y comprensión", piden e insisten en que quieren que se abra una conversación para llegar a un acuerdo.

Así es vivir en una caravana

Ya en la tarde del martes, la Policía se ha pasado por el asentamiento junto a la playa malagueña. Según ha podido saber laSexta, no han hablado con los que allí viven. No les han comunicado su salida, pero es que, según nos cuentan, tampoco se les informó del desalojo preventivo. Se enteraron porque había carteles colgados por la zona.

Es más, laSexta ha podido entrar en una de esas caravanas, la que habita Nicky como si fuera una casa. De hecho, es la única vivienda que tiene y es una camper de cinco metros por uno y medio. En ese espacio tiene una cama, una pequeña cocina y una neverita. Al lado, un sofá.

Nicky tiene 34 años y, aunque trabaja en el sector de la hostelería, lleva cinco años viviendo en el asentamiento. Cuenta que pasan mucho calor y mucho frío, pero que lo que más le preocupa es la inseguridad por el hecho de ser mujer y dormir a pie de calle. Tiene que cerrar todas las puertas y ventanas porque ya se ha llevado algún que otro susto.

Si la desalojan junto al resto de caravanas, no sabe a dónde va a ir. No es la primera vez que pasa por esta situación.

Denuncian "inseguridad e insalubridad"

Por eso piden un terreno alternativo, porque no tienen licencia para permanecer en el lugar, pero tampoco otro lugar al que irse. "Es un terreno que ha estado muy dejado y nosotros lo hemos mantenido, lo hemos cuidado", aseguran. "Dime dónde voy y si tengo que pagar 100 euros, los pago. Pero no voy a pagar 800 o 900 euros porque hay que comer", cuenta otro afectado.

Además, su salida de ese terreno tiene una causa principal: las denuncias de los vecinos cercanos. Ellos viven en una urbanización y sus quejas empezaron hace tres años.

Aseguran que este asentamiento ha creado una "situación de inseguridad y de insalubridad". Por ahora, permanecen allí aparcadas 70 caravanas, pero ha llegado a haber hasta 300 caravanas.

"Yo tengo amigos ahí, pero es que eso no reúne las condiciones", argumenta Fernando, el presidente de la Asociación de Vecinos Sacaba Vich. "Salubridad para ellos y para nosotros, seguridad para ellos y para nosotros también", son sus exigencias. Dicen que solo quieren "unas normas de convivencia" no que les echen.

Los vecinos llevan años quejándose del mal olor y de la música alta hasta la madrugada. "Con los altavoces que tienen no se puede ni descansar, por Dios", denuncian. También alegan consumo de drogas y que se han producido "robos, tanto en vehículos como dentro de las casas". Hasta allí viven "niños sin escolarizar".

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