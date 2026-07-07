El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) aprueba anular la licencia de El Algarrobico y abre la puerta al derribo del hotel

El contexto La votación llega tras el auto del TSJA, que instó a culminar este proceso después de que el pasado 17 de junio la mayoría de la corporación decidiera posponer la adopción de acuerdos.

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado la revisión de oficio del expediente que otorgó en 2003 la licencia para la construcción de un hotel en El Algarrobico, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Esto resultará en la anulación del permiso municipal. La decisión fue respaldada por ocho votos a favor, incluidos los del alcalde Salvador Hernández y varios concejales del PP y PSOE. La sesión se llevó a cabo tras un auto del TSJA que instó a completar el proceso, luego de que en junio se pospusiera la decisión para obtener más informes. El alcalde ha pedido colaboración al Gobierno y la Junta para resolver esta situación que afecta al municipio desde hace más de 20 años.

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado, en su segundo intento, el acuerdo para la revisión de oficio del expediente por el que se concedió en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol la licencia de obras para edificar un hotel en el paraje de El Algarrobico, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, lo que conllevará la anulación del permiso municipal.

La sesión, de casi una hora, ha aprobado el acuerdo con ocho votos a favor emitidos por el alcalde, Salvador Hernández (Cs), cuatro concejales del PP, dos concejales expedientados por el PSOE y otro no adscrito vinculado también a los socialistas, mientras que se han ausentado del Pleno el edil no adscrito Felipe Cayuela, el hasta ahora portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, el edil socialista expedientado Francisco Capel y la exedil del PP Ángeles Carrillo. Se ha ausentado del pleno la concejal socialista expedientada Vanesa Fuentes.

El Pleno extraordinario y monográfico llega tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que instó a culminar este proceso después de que el pasado 17 de junio la mayoría de la corporación -con dos votos de concejales no adscritos y cinco del PSOE- decidieran posponer la adopción de acuerdos hasta recabar nuevos informes sobre las posibles repercusiones económicas y patrimoniales de la medida; una cuestión sobre la que se han enrocado de nuevo cuatro de ellos para marcharse de la sesión y evitar votar el punto.

"Nunca hemos intentado paralizar ni poner para las ruedas de las decisiones judiciales. El Ayuntamiento de Carboneras siempre ha cumplido con las resoluciones judiciales", ha manifestado visiblemente emocionado el primer edil, quien ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" al pueblo ante posibles responsabilidades patrimoniales que se deriven del hotel puesto que el Ayuntamiento "defenderá el interés general" del municipio.

Con ello, ha vuelto a reclamar la "colaboración" del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía para, "entre todos, salir de mejor manera posible de este embrollo del que llevamos sufriendo los carboneros más de 20 años" y hacer que "el culebrón del hotel del Algarrobico" termine "cuanto antes" y de "la mejor manera posible" ya que, de lo contrario, duda de que pueda producirse el "derribo" en un futuro cercano.

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