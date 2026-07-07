DIRECTO | Sigue el primer encierro de San Fermín 2026, con los toros de Fuente Ymbro

El pañuelo rojo de San Fermín, una historia religiosa de sangre

La elección del rojo tiene un motivo detrás. Uno religioso. En la tradición católica, cuando se homenajea a un santo mártir que habría muerto por sus creencias, se hace siempre con el color rojo, según el expárroco de la Iglesia de San Lorenzo de Pamplona, Jesús Labari, en declaraciones a la página oficial de las fiestas. En el caso de los Sanfermines, homenaje a San Fermín, es algo parecido.

No está muy claro el origen de San Fermín, aunque se dice que fue hijo de un senador pagano, Firmo, un alto funcionario de la administración romana que gobernó Pamplona en el siglo III. Fue entonces cuando San Saturnino habría llegado hasta esta ciudad para evangelizarla. En su paso por Pamplona, habría bautizado a la familia de Fermín. También a él. Es más, la leyenda cuenta que Fermín terminó ordenándose sacerdote con 18 años para, a los 24, convertirse en obispo.

La imagen del santo es colocada en la hornacina antes del tercer encierro de los sanfermines 2023, protagonizado este domingo por la ganadería de Cebada Gago.

Según la historia (poco fiable) que rodea a San Fermín, se cuenta que por su negativa a cejar en su empeño de evangelización, fue degollado (o decapitado, según la versión a la que se llegue) durante la persecución del emperador Diocleciano. Años más tarde, en el siglo XII, el obispo de Pamplona, Pedro de París, habría llevado a la cuidad navarra una reliquia de la cabeza del santo, procedente de Amiens, momento en el cual se empezó a originar la celebración de San Fermín.

Así pues, el pañuelo rojo al cuello significaría la sangre de San Fermín brotando durante su martirio. Aunque también hay que saber que el color rojo es muy representativo de los pamploneses (y del resto de navarros), ya que es el de la bandera de la comunidad autónoma. El 'pañuelico' se lleva durante toda la fiesta (conciertos y verbenas incluidos), aunque se suele llevar en la muñeca hasta el Chupinazo y se coloca en el cuello una vez que comienzan las fiestas, siempre al grito de "¡Viva San Fermín! Gora San Fermin!". El pañuelo y la faja (también roja y, aparentemente, también influencia de 'txistularis' y joteros) son protagonistas de las fiestas hasta que terminan las fiestas, en la medianoche del 14 de julio, cuando se canta el "Pobre de mí".