Beatriz de Vicente, indignada con las fiestas que usan animales: "Vamos a evolucionar, estamos en la Edad Media"

La abogada expresa su enfado después de conocer el suceso ocurrido en Lardero, La Rioja, donde una vaca ha terminado en el interior de la carnicería durante los encierros del municipio.

En las fiestas de Lardero, La Rioja, ha tenido lugar un llamativo suceso: una vaca se ha colado en el interior de una carnicería y la ha destrozado. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, han sacado al animal por una de las ventanas atando una cuerda a sus cuernos.

Leo Álvarez explica que, en los encierros de este municipio, "donde hay edificio no hay talanqueras o protecciones". Beatriz de Vicente no ha podido esconder su indignación tras ver las imágenes ya que considera que la vaca ha sido maltratada.

"Muchas de las fiestas acaban en un tiro al animal", expone, indignada. "¿Esto es una fiesta?", se pregunta. Álvarez indica que desde el ayuntamiento de Lardero han explicado que la vaca está bien y que tan solo ha sufrido una herida en el hocico, ya que entró en el establecimiento rompiendo el cristal.

Álvarez cuenta que, en ese momento, debería haber estado el personal de limpieza dentro del local, pero una de las trabajadoras se olvidó las llaves. "Imaginaros que es lo que hubiera pasado", añade. "Imaginaros qué es lo que pasaría si dejáramos de usar animales en las fiestas", responde, enfadada, Beatriz, "tendríamos la capacidad de entretenernos con otra cosa".

Iñaki López pregunta qué habría ocurrido si alguien hubiera salido herido. Beatriz indica que, al ser un festejo municipal, correría a cargo del ayuntamiento. Álvarez aclara que está organizado por una empresa externa. La abogada señala, entonces, que esta "seguro que tiene un seguro y si no tiene un seguro, tiene un problema". "Lo paso muy mal con esto", añade Beatriz, "vamos a evolucionar, estamos en la Edad Media".

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