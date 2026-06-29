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En las próximas semanas

El Gobierno volverá a llevar al Congreso en julio la prórroga de los alquileres dentro de un paquete de medidas de vivienda

Los detalles En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Elma Saiz ha desvelado que el Ejecutivo impulsará un "amplio paquete de medidas estructurales de vivienda" en las próximas semanas.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz, Elma Saiz La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz, Elma SaizAgencia EFE / jml35758
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El Gobierno ha anunciado que "en las próximas semanas" impulsará "un amplio paquete de medidas estructurales de vivienda" entre las que se encontrará, de nuevo, la prórroga de los alquileres que se tumbó el pasado mes de abril con el voto en contra de las derechas.

Así lo ha desvelado Elma Saiz, ministra de Inclusión y portavoz del Gobierno, en la rueda posterior al Consejo de Ministros en la que también han estado presentes Carlos Cuerpo y Sara Aagesen.

Según ha detallado, se está trabajando en un Real Decreto extenso y transversal que incluirá "propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura" con el objetivo de que todos los grupos parlamentarios se sientan representados.

Es decir, la intención del Ejecutivo es seguir los pasos que ya se realizaron con el anterior decreto de los alquileres, iniciándose con un Real Decreto que posteriormente tendrá que pasar por el Congreso.

Este paquete de medidas, tal y como ha explicado Saiz, se estructuran en dos bloques. El primero de ellos son medidas con el objetivo de bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler.

Aquí, en este bloque, es donde se incluye, entre otros asuntos, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

Mientras que, en un segundo bloque, se realizarán medidas para movilizar vivienda asequible, incluyendo el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos y medidas de agilidad administrativa.

"Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo y si hay un motivo hoy en día para acordar es, sin duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía", ha apuntado Saiz.

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