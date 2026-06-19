El surrealista anuncio de una caravana por 600 euros al mes de alquiler: "Primera planta sin ascensor"

"Este anuncio no tiene desperdicio", afirma indignado Alfonso Arús, que no da crédito al ver cómo se alquila una caravana de diez metros cuadrados para vivir de alquiler por 600 euros al mes.

Hans Arús enseña en este vídeo un anuncio de un zulómetro que, según Alfonso Arús, "no tiene desperdicio". Se trata de una caravana de 10 metros cuadrados que se alquila por 600 euros al mes. En el anuncio la anuncian como "un primero interior sin ascensor en Rivas-Vaciamadrid". Además, en el anuncio se detalla que "no es una caravana para rodar sino para vivir" y "está ubicada en una parcela privada, no en la vía pública".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido