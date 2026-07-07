Zapatero pide la nulidad de las inspecciones de la Agencia Tributaria sobre él y su esposa por estar vinculadas a la causa penal del juez Calama

Los detalles pide que la Agencia Tributaria acuerde "la suspensión de las actuaciones inspectoras por prejudicialidad penal" respecto de los elementos vinculados a la pieza separada abierta por Calama

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado la nulidad de los procedimientos abiertos por la Agencia Tributaria contra él, tras el hallazgo de joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros en su despacho. Según un escrito al que ha accedido laSexta, se argumenta que estas actuaciones están vinculadas a una pieza penal abierta por el juez José Luis Calama sobre el origen de las joyas. La defensa pide suspender las inspecciones tributarias hasta que haya una resolución judicial firme. Además, ha solicitado paralizar la inspección a su esposa, Sónsoles Espinosa, por estar también afectada.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a hacer un movimiento en busca de la nulidad de los procesos abiertos sobre el expresidente. Concretamente, en la tarde de este martes, ha pedido que se declare la nulidad de las actuaciones inspectoras abiertas por la Agencia Tributaria contra él, tras haber encontrado en una caja fuerte de su despacho un conjunto de joyas valoradas en más de 1,3 millones.

Según el escrito al que ha tenido acceso laSexta, se ha pedido la nulidad al considerar que "se proyectan sobre hechos, conceptos, periodos y fuentes de información materialmente vinculados a la pieza penal" que abrió el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por el origen de sus joyas.

En este sentido, ha solicitado que la Agencia Tributaria acuerde "la suspensión de las actuaciones inspectoras por prejudicialidad penal" respecto de los elementos vinculados a la pieza separada abierta por Calama "con expresa delimitación de los períodos, obligaciones tributarias y elementos afectados, hasta que recaiga resolución firme, sobreseimiento, archivo o pronunciamiento judicial que permita delimitar con seguridad el ámbito de actuación administrativa".

La defensa de Zapatero se ha quejado así de que, a pesar de existir un procedimiento penal en tramitación, la Agencia Tributaria ha decidido "unilateral y caprichosamente iniciar un procedimiento inspector con el mismo alcance, algo constitucionalmente vedado, toda vez que el orden penal es preferente a cualquier orden jurisdiccional (también, claro está, a cualquier procedimiento administrativo), estando, en consecuencia, obligada la Agencia Tributaria a esperar a la finalización del proceso penal si quiere investigar los hechos actualmente investigados en el procedimiento penal".

En un segundo escrito, la defensa de Zapatero ha pedido que también se paralice la inspección tributaria a su esposa, Sónsoles Espinosa, al ser su cónyuge y estar afectada también por el devenir del procedimiento penal.

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