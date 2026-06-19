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Subida de precios

La otra cara de la crisis de la vivienda en España: hay 300.000 pisos turísticos a la vez que faltan 750.000 hogares

Las consecuencias El aumento de pisos turísticos provoca una subida de los precios y la degradación de la vida de los barrios por la gentrificación.

Telefonillo de pisos turísticos Telefonillo de pisos turísticosEuropa Press / cgg501382
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España tiene un problema de vivienda enorme que se resume en que no hay casas para tanta gente. El Banco de España avisó el jueves que faltan 750.000 viviendas en España, 150.000 más que hace solo un año. Ante la poca oferta y la mucha demanda, los precios suben. Pero esta no es la única dimensión del problema. Al otro lado están los pisos turísticos.

Solo en plataformas de alquiler hay 330.000 viviendas, según el último dato del INE. Miles y miles de apartamentos que atraen a millones de turistas, que a su vez atraen a grandes comercios. De nuevo, provocan un aumento de los precios y una degradación de la vida de los barrios como consecuencia de la gentrificación.

En España se han creado 240.000 nuevos hogares, según el último informe del Banco de España, un crecimiento de demanda residencial que contrasta con la reducción del 9% en el incremento bruto del parque de viviendas, ya que en 2025 se terminaron 92.000 nuevas viviendas.

Déficit de viviendas

En mayo de 2025, se situó el déficit de vivienda en España entre las 400.000 y las 450.000 viviendas, aunque ahora eleva esa cifra, al extender el periodo de estudio, desde 2021 y hasta 2025.

Según ha explicado el director general de Economía del Banco de España, David López Salido, en España hay un "déficit sustancial" de vivienda que va a seguir aumentando por la evolución demográfica y el ritmo de creación de hogares mientras se mantiene las restricciones en la oferta.

"Y a medio plazo, esto es lo que queremos que cambie", ha subrayado López Salido, que ha vuelto a abogar por medidas del lado de la oferta y no tanto de la demanda, donde rechazan intervenciones generales en los precios y plantean medidas "focalizadas" para determinados grupos muy vulnerables.

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