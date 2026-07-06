Toneladas de algas asiáticas invaden las playas andaluzas: solo el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha retirado 1.500

Los detalles Aunque las retiren noche tras noche, vuelven a aparecer cada mañana en la costa malagueña y prácticamente en todo el litoral andaluz. Con ellas, llegan los mosquitos y su putrefacción por las altas temperaturas deja un fuerte olor.

El alga asiática se ha convertido en un problema invasivo y costoso en el litoral andaluz, especialmente en Mijas, donde se destinan ocho horas diarias de trabajo nocturno para limpiar las playas. A pesar del esfuerzo, el viento y el calor complican la situación, ya que las algas se acumulan rápidamente y generan un fuerte olor debido a la putrefacción. En lo que va del año, se han recogido más de un millón y medio de kilos de algas en Mijas. El Ministerio reconoce la imposibilidad de erradicar la especie y sugiere a los gobiernos autonómicos transformar la biomasa, un desafío que Mijas intenta afrontar mediante compostaje.

El alga asiática empiezan a ser el veraneante más invasivo, molesto y costoso, ya que se ha apropiado de casi todo el litoral andaluz. En Mijas, destinan ocho horas diarias de trabajos nocturnos para intentar ponerle puertas al mar. "A la 1:00 empezamos a trabajar y esto es un no parar", señala un trabajador, mientras que otro subraya que limpian todo de noche "pero a las horas está todo igual".

Además, también influye el viento. "En función de si es poniente o levante va a una playa u otra, pero siempre nos está afectando", expresa Juan Peinado, coordinador de Playas de Mijas.

Y con la llegada del sol y del calor, se complica la retirada de toneladas de las algas asiáticas. Las altas temperaturas aumentan la concentración de mosquitos y la putrefacción por el calor de las algas deja un fuerte olor, tal y como apunta un joven.

Solo en lo que va de año, en los casi 14 kilómetros de costa que abarca Mijas, ya ha escupido más de un millón y medio de kilos de estas algas. "Estaría bien que por lo menos sufragasen parte del gasto que conlleva la retirada del alga, pero lo fundamental es combatir el alga en alta mar", defiende Daniel Jesús Gómez, concejal de Playas de Mijas.

El Ministerio reconoce que es imposible erradicar esta especie y dice que los gobiernos autonómicos son los que deben transformar esta biomasa, todo un reto que, al menos en Mijas, ya tratan de reutilizar como compostaje.

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