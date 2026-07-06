Ahora

Se retiran de noche

Toneladas de algas asiáticas invaden las playas andaluzas: solo el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha retirado 1.500

Los detalles Aunque las retiren noche tras noche, vuelven a aparecer cada mañana en la costa malagueña y prácticamente en todo el litoral andaluz. Con ellas, llegan los mosquitos y su putrefacción por las altas temperaturas deja un fuerte olor.

Algas asiáticas en la costa andaluza
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El alga asiática empiezan a ser el veraneante más invasivo, molesto y costoso, ya que se ha apropiado de casi todo el litoral andaluz. En Mijas, destinan ocho horas diarias de trabajos nocturnos para intentar ponerle puertas al mar. "A la 1:00 empezamos a trabajar y esto es un no parar", señala un trabajador, mientras que otro subraya que limpian todo de noche "pero a las horas está todo igual".

Además, también influye el viento. "En función de si es poniente o levante va a una playa u otra, pero siempre nos está afectando", expresa Juan Peinado, coordinador de Playas de Mijas.

Y con la llegada del sol y del calor, se complica la retirada de toneladas de las algas asiáticas. Las altas temperaturas aumentan la concentración de mosquitos y la putrefacción por el calor de las algas deja un fuerte olor, tal y como apunta un joven.

Solo en lo que va de año, en los casi 14 kilómetros de costa que abarca Mijas, ya ha escupido más de un millón y medio de kilos de estas algas. "Estaría bien que por lo menos sufragasen parte del gasto que conlleva la retirada del alga, pero lo fundamental es combatir el alga en alta mar", defiende Daniel Jesús Gómez, concejal de Playas de Mijas.

El Ministerio reconoce que es imposible erradicar esta especie y dice que los gobiernos autonómicos son los que deben transformar esta biomasa, todo un reto que, al menos en Mijas, ya tratan de reutilizar como compostaje.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez Peinado se va de vacaciones sin resolver el asunto del pasaporte de Begoña Gómez, que queda en manos de otro juez
  2. España se asfixia: llega el peor día de la nueva ola de calor con máximas de hasta 42 grados en los valles fluviales
  3. Última hora de los incendios en España | Preocupación por la decena de incendios activos en plena ola de calor
  4. Feijóo anuncia una "ley nacional del concebido no nacido" como la de Ayuso si llega al Gobierno
  5. La Portugal de Cristiano Ronaldo se cruza en el camino de la España de Lamine Yamal en busca de los cuartos del Mundial
  6. Luis Alfonso de Borbón, el heredero del franquismo que se autoproclama rey de Francia: "Tuvo opciones a la Corona de España"