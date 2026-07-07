Un grupo de jóvenes agrede a varias personas en Barcelona y lo difunde en redes: los Mossos investigan este reto viral llamado 'happy slapping'

Bea de Vicente ha explicado que se trata de "un delito de lesiones, incluso a veces graves porque pueden romper una nariz, un delito contra la integridad moral y un delito de revelación de secreto".

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación del Eixample de Barcelona investigan unas presuntas agresiones cometidas por un grupo de jóvenes a diversas personas en la ciudad que ellos mismos han grabado para después difundirlas en redes sociales.

Los jóvenes aún no han sido identificados y son, por lo menos, cuatro las agresiones que han subido a redes, todas en la misma zona del centro de Barcelona. Los investigadores ya han localizado a una de las víctimas, que ha presentado denuncia.

Desde el cuerpo llaman al resto de personas que aparecen en los vídeos y que hayan podido ser víctimas de estas agresiones para que se pongan en contacto con los Mossos a través de los canales oficiales, y así poderles asesorar, ofrecerles atención necesaria y recoger las correspondientes denuncias para avanzar en la investigación.

Las indignantes escenas se están haciendo viral en redes sociales. En una de ellas se ve cómo propinan un tortazo seguido de otro a un turista que pasea por una calle de Barcelona. Es la diversión de estos jóvenes, que agreden a personas en plena calle con un único objetivo: grabarlo y subirlo a las redes.

A otro hombre le piden un mechero. A principio se muestra desconcertado y no entiende por qué le graban hasta que finalmente le propinan al menos siete tortazos antes de cortar el vídeo. Su siguiente objetivo es una pareja sentada en un banco. Se acercan cuatro de ellos de manera intimidatoria y no dudan en agredir al hombre. En otras imágenes se ve cómo pillan a otro chico por la calle y le pegan entre cinco. La víctima consigue huir, pero uno de ellos le persigue.

Beatriz de Vicente ha explicado que se trata de un reto viral que no es nuevo. "Se llama 'happy slapping' y consiste en conseguir grabar la agresión a alguien y luego colgarla en redes. Y lo peor es que consiguen muchos 'likes'", ha señalado. "En realidad es un delito de lesiones, incluso a veces graves porque pueden romper una nariz, un delito contra la integridad moral, un delito de revelación de secreto. Pero sí, tristemente es algo que se hace además a nivel internacional, no solo en España", ha agregado.

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