Registran durante más de 13 horas el Ayuntamiento y oficinas municipales de Frigiliana (Málaga) por presunta prevaricación y malversación

Finaliza el registro en el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga) tras más de trece horas

¿Qué han dicho? "El PSOE de Málaga no puede esconderse ante una investigación por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos", ha asegurado el coordinador general del PP en Málaga, Cristóbal Ortega.

Este martes, agentes de la Guardia Civil han efectuado un registro en el Ayuntamiento de Frigiliana, Málaga, gobernado por el PSOE, siguiendo órdenes judiciales. La investigación se centra en posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, implicando al alcalde socialista Alejandro Herrero y otros miembros del consistorio. Además del ayuntamiento, se han registrado dependencias municipales y domicilios particulares. El PP de Málaga ha exigido explicaciones al alcalde, calificando la situación como un posible escándalo de corrupción. Desde el PSOE en Málaga han manifestado que se han enterado del registro a través de los medios.

En la mañana de este martes hemos visto, una vez más, a agentes de la Guardia Civil entrar en un consistorio para iniciar un registro. En esta ocasión, ha ocurrido en el Ayuntamiento de Frigiliana, en Málaga, que está gobernado por el PSOE. Además, han accedido a otras dependencias municipales por orden judicial, según han informado a fuentes de la investigación.

De hecho, la Guardia Civil no ha finalizado su trabajo hasta las 22.30 horas de la noche, tras más de trece horas y sin que consten detenciones.

En esta actuación se investigan posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, según han explicado las mismas fuentes. En cuanto a las personas presuntamente investigadas, se trataría del alcalde, el socialista Alejandro Herrero, y de varios miembros de la corporación municipal.

Pero no solo se ha registrado en busca de posibles pruebas el Ayuntamiento en sí, sino que también se ha entrado a dependencias municipales y a varios domicilios particulares. El alcalde, Alejandro Herrero, ha estado presente en las actuaciones de la Guardia Civil en el Ayuntamiento desde que los agentes fueron a su domicilio, sobre las 9:00 horas de este martes, hasta que han terminado. Los investigadores han recabado información en diferentes formatos y han fotocopiado numerosos documentos para analizar posteriormente si se ha cometido algún delito.

La investigación de este caso la lleva el juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, que ha decretado secretas las actuaciones.

El PP ya pide explicaciones

Por ello, desde el PP Málaga ya han exigido al alcalde explicaciones. Consideran que estamos ante "otro presunto escándalo de corrupción en la provincia".

Según han mantenido, los populares llevan años denunciando "irregularidades" en Frigiliana. "El PSOE de Málaga no puede esconderse ante una investigación por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos", ha asegurado el coordinador general del PP en Málaga, Cristóbal Ortega.

Por su parte, el PSOE malagueño ha pedido prudencia, ha ofrecido la máxima colaboración y ha expresado su respeto a la investigación, de la que, según han asegurado, se han enterado a través de los medios de comunicación.

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