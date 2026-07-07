Trump vuelve a la carga con Groenlandia e insiste en que "debería estar bajo el control de EEUU, no de Dinamarca"

¿Qué ha dicho? "Groenlandia es muy importante para Estados Unidos. Está rodeada de barcos chinos y barcos rusos. Groenlandia era, y sigue siendo, algo que debería estar controlado por Estados Unidos, no por Dinamarca", ha dicho el presidente de EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reavivado su interés por Groenlandia, afirmando que debería estar bajo control estadounidense y no danés. En la antesala de la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump ha criticado a sus aliados europeos por la falta de apoyo en su conflicto con Irán y ha cuestionado la inversión de Washington en la OTAN. En respuesta a las tensiones, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha anunciado que los países aliados invertirán 40.000 millones de dólares en capacidades antidrones durante cinco años. Esta inversión busca fortalecer la defensa conjunta y demostrar unidad entre los miembros de la Alianza.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es de ideas claras. Incluso de reciclar proyectos que parecían olvidados para intentar desestabilizar a medio mundo. Este martes, en la antesala de la cumbre de la OTAN en Ankara, ha vuelto a encapricharse con Groenlandia. Ha vuelto a la carga asegurando que "Groenlandia debería estar bajo el control de EEUU, no de Dinamarca".

"Groenlandia es muy importante para Estados Unidos. Está rodeada de barcos chinos y barcos rusos. Groenlandia era, y sigue siendo, algo que debería estar controlado por Estados Unidos, no por Dinamarca", ha dicho este martes Trump. Parece que hemos vuelto a principios de este 2026.

Nada más soltar este dardo, como decimos, reciclado, ha vuelto a criticar a sus aliados europeos. Trump sigue enfadado por no haber tenido ayuda en Irán y, con ello en mente, se ha preguntado para qué se está gastando Washington "cientos de miles de millones de dólares" en la OTAN.

Y para ligar ambos temas, la falta de apoyo de la Alianza y su deseo de anexionarse Groenlandia, el presidente de EEUU ha querido recordar que su relación con la OTAN ya empeoró la primera vez que habló de controlar la isla. Todo porque "Dinamarca no ayuda ni gasta dinero para Groenlandia".

Trump tensa aún más la cumbre de la OTAN

El ambiente que se está viviendo en este primer día de cumbre de la OTAN es de tensión total. De ello se ha ocupado Donald Trump, porque ha amenazado a prácticamente todos los socios europeos. A unos, por no ayudarle en su guerra con Irán; a otros, por no prestarle las bases. Trump ha amagado con dar portazo a los aliados.

Quizás, para relajar y contentar a Estados Unidos, Mark Rutte ha anunciado que los países aliados invertirán 40.000 millones de dólares en cinco años para conseguir capacidades antidrones.

Los aliados de la OTAN han anunciado este martes en el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de Ankara una batería de compras conjuntas de capacidades militares, que incluye nuevos aviones de vigilancia, flotas de transporte y drones de largo alcance, además de la inversión de más de 40.000 millones de dólares (37.000 millones de euros) en capacidades antidrones a lo largo de los próximos cinco años.

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha definido estas compras como una demostración de unidad para traducir el compromiso de inversión del 5% del PIB en capacidades reales. El objetivo, según ha explicado, es conectar directamente la demanda de los Estados miembro con la capacidad de producción de la industria de defensa, a través de proyectos multinacionales que cuentan con la participación de España, entre otros países.

En concreto, Rutte ha presentado la iniciativa 'NATO Drone Edge', mediante la cual los aliados invertirán unos 37.000 millones de euros en capacidades antidrones a lo largo de los próximos cinco años para neutralizar amenazas vistas las últimas semanas en la frontera de Ucrania o en Oriente Próximo. Asimismo, se propone quintuplicar el número de operadores de drones capacitados para finales de 2027.

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