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Ola de calor en España

España se abrasa: los 45 grados de Càrcer (Valencia) marcan el récord de una jornada sofocante en todo el país

Los detalles El Ayuntamiento de Càrcer, uno de los lugares más afectados por el pico de la ola de calor, ha pedido a los vecinos que se queden en casa en las horas centrales del día y que no hagan deporte al aire libre.

Una mujer se abanica en las calles de Valencia.
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La ola de calor está derritiendo España. Este martes está siendo el día más complicado, y es que es el pico de esta nueva ola que está dejando temperaturas extremas en muchos puntos del país.

El lugar más afectado es Càrcer, en Valencia, donde el termómetro ha alcanzado la temperatura récord de 45 grados. Una situación que ha llevado al Ayuntamiento a tomar medidas.

Por sus calles se puede escuchar a través de los altavoces cómo piden prudencia, recomendando eviar desplazarse en las horas puntas de calor y no hacer nada de ejercicio al aire libre.

Lo que viene, asusta. "Es como si te privara de respirar. No es un calor seco, es peor", asegura el alcalde de Càrcer, Tomás Lloret.

Los vecinos de esta localidad valenciana han aprovechado la primera hora de la mañana para las compras y para darse un baño. La piscina es la única instalación deportiva que hoy está abierta en el pueblo.

Un calor insoportable que también se vive en toda la provincia. En Valencia ciudad, se han repartido kits con botellas térmicas, gorras y antimiosquitos para las personas sin hogar. De momento, parece que estas altas temperaturas continuarán durante más días.

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