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Mario Viciosa, sobre el hantavirus: "Ahora no tenemos evidencias de que nadie tenga la infección activa"

El contextoEl periodista de Newtral Mario Viciosa recalca en este informativo especial de laSexta que no existen evidencias de transmisión activa del virus y que el despliegue de protección visto en la llegada de pasajeros responde más a un ejercicio preventivo heredado de la pandemia.

Mario Viciosa, sobre el hantavirus: "Ahora no tenemos evidencias de que nadie tenga la infección activa"
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El periodista de Newtral Mario Viciosa considera que las estrictas medidas de protección vistas en la llegada de pasajeros del MV Hondius posiblemente expuestos al hantavirus al puerto de Granadilla (Tenerife) responden más a un "simulacro preventivo" que a un riesgo real de contagio. El experto defiende que, a día de hoy, "no tenemos evidencias de que nadie tenga la infección activa y, por tanto, que nadie pueda transmitir".

Viciosa señala que las imágenes de pasajeros completamente cubiertos con equipos de protección y sometidos incluso a procesos de desinfección antes de abandonar el avión recuerdan a las primeras etapas de la pandemia de coronavirus. "Es una herencia performativa de la época del coronavirus donde en las primeras etapas tendíamos a desinfectar todo, con independencia de la eficacia", explica.

El periodista científico insiste en que, según la evidencia disponible sobre la transmisión de este tipo de virus, resulta "muy difícil" que personas sin síntomas puedan contagiar. Por ello, interpreta el amplio despliegue sanitario y logístico como una preparación ante escenarios mucho más graves, como podrían ser brotes de fiebres hemorrágicas.

"Todo esto se convierte en una especie de simulacro para cuando realmente ocurra algo muy grave", afirma. Además, recuerda precedentes recientes como los casos de fiebre de Crimea-Congo detectados en la Península Ibérica, así como epidemias de ébola o el virus de Marburgo.

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