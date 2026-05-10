El Gobierno impone a Canarias la acogida del MV Hondius tras la negativa de Clavijo a autorizar el fondeo

¿Qué está pasando? El Ministerio de Transportes, a través de un comunicado, ha impuesto al gobierno canario a acoger, "ya sea mediante fondeo o atraque", al crucero en el puerto de Granadilla.

El Ministerio de Transportes ha ordenado el fondeo del buque MV Hondius en el puerto de Granadilla, Tenerife, tras el rechazo inicial de Canarias. El presidente insular, Fernando Clavijo, había bloqueado la llegada del crucero debido a un brote de hantavirus a bordo y el riesgo de que un roedor infectado pudiera llegar a tierra. La Marina Mercante considera necesario el fondeo por razones de seguridad marítima y sanitaria, organizando un desembarco controlado. La Autoridad Portuaria de Granadilla facilitará los servicios necesarios y, de ser necesario, SASEMAR realizará el remolque. Se permite interponer recurso de reposición contra esta resolución.

El Ministerio de Transportes ha compartido un documento en el que impone el fondeo del buque MV Hondius en el puerto de Granadilla tras el 'no' de Canarias. Tras el bloqueo anunciado por Fernando Clavijo, presidente insular, después de que el crucero en el que se ha decretado el brote de hantavirus vaya a estar en los mares tinerfeños hasta el lunes por la tarde.

El motivo, ha dicho en laSexta Xplica, que un posible roedor infectado salte del barco y llegue a tierra. Ante eso, la Marina Mercante ha impuesto el fondeo al suponer la situación actual del buque "un riesgo de doble sentido".

"Desde la seguridad marítima, existe una necesidad de asistencia sanitaria a bordo, con limitaciones operativas para mantener a las personas en el buque durante más tiempo. Se ha comunicado, además, un deterioro meteorológico. Desde el punto de vista sanitario, se ha organizado un dispositivo especial para el desembarco controlado frente al puerto de Granadilla en Tenerife", relata el texto.

Uno que considera "justificada" la acogida del buque MV Hondius "desde la seguridad marítima y protección de la vida humana". Ante esto, la siguiente resolución: "Imponer la acogida del buque MV Hondius en el puerto de la Granadilla, de Tenerife, ya sea mediante fondeo o mediante atraque, como se decida por las autoridades responsables del operativo sanitario que se aplicará a las personas que se encuentran en el buque".

"En caso de que fuera necesario llevar a cabo el remolque del buque MV Hondius se efectuará por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), conforme al artículo 268 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante", prosiguen.

En el tercer punto, mencionan a la Autoridad Portuaria de Granadilla, de la que dicen "facilitará los servicios necesarios de practicaje, remolque y amarre para la acogida del buque MV Hondius, toda vez que concurre la exigencia del deber de colaboración del artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público".

"Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, y en virtud de lo establecido en el artículo 123, y concordantes, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Director General de la Marina Mercante", concluyen.

El buque tiene prevista su llegada a las 05:30 hora local canaria a las costas de Tenerife, donde en un principio permanecerá fondeado para desembarcar a los pasajeros, que irán directos a un avión que les esperará en el aeropuerto situado en el sur de la isla.

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