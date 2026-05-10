Aislamiento y una cuarentena de hasta 42 días: así será la estancia de los pasajeros españoles del Hondius en el Gómez Ulla

Los detalles El hospital madrileño ha reforzado su plantilla con entre 60 y 90 efectivos para la ocasión. El protocolo de seguridad que se seguirá es el mismo que este centro ya desplegó en otras crisis sanitarias como la del ébola de 2014 o, más recientemente, el Covid-19, cuando tuvo que acoger a 21 repatriados de Wuhan (China).

Los pasajeros del MV Hondius, tras un brote de hantavirus que causó tres muertes, fueron evacuados a Tenerife y los 14 españoles a bordo trasladados a Madrid para cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, confirmó que ninguno de los españoles se opuso al aislamiento, que durará al menos una semana. El hospital ha reforzado su personal y sigue un protocolo de seguridad similar al usado durante el ébola y Covid-19. Se realizarán pruebas PCR al inicio y al séptimo día. El centro está preparado para tratar Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo, y se ofrece apoyo emocional a los pacientes.

Los pasajeros del polémico MV Hondius, barco en el que se decretó el brote de hantavirus por el que han fallecido tres personas, han sido evacuados durante la mañana de este domingo. Una vez evacuados en Tenerife, los 14 españoles que viajaban en el buque, han volado en un avión militar hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz. Desde allí, serán transladados por carretera hasta el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, para someterse a un periodo de cuarentena.

Por su parte, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, aseguró que "ninguno de los españoles se ha mostrado en contra de hacer cuarentena". Allí estarán un tiempo mínimo de una semana, en habitaciones individuales y en una planta aislada de acceso restringido.

El hospital madrileño ha reforzado su plantilla con entre 60 y 90 efectivos para la ocasión. El protocolo de seguridad que se seguirá es el mismo que este centro ya desplegó en otras crisis sanitarias como la del ébola de 2014 o, más recientemente, el Covid-19, cuando tuvo que acoger a 21 repatriados de Wuhan (China).

De esta forma, el camino que hagan los españoles del Hondius desde el exterior del hospital hasta un ascensor que les llevará a la planta de aislamiento será un circuito cerrado que será desinfectado y se volverá a limpiar, asegurando en todo momento que no tengan contacto ni con los trabajadores que no sean los destinados a su atención ni con otros pacientes ni familiares.

Una cuarentena de hasta 42 días

En principio, según avanzó el sindicato CSIF el pasado viernes, se ha establecido una cuarentena de 42 hasta días si no aparecen síntomas, aunque podría ser menor; la duración exacta del aislamiento, a la que ninguno de ellos se ha opuesto, se irá determinando de forma individual en función de la situación y revisada constantemente.

Daniel López-Acuña, exasesor de la OMS, asegura que esta "es la mejor medida que podemos tener para impedir la diseminación entre los familiares y personas cercanas".

Según lo establecido en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública el viernes, nada más llegar, se les hará una prueba PCR y otra a los siete días. Durante el tiempo que se prolongue la cuarentena se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección, los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas.

En el caso de que alguno desarrollara síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se les practicará una PCR en sangre y en suero, y si resulta negativa pero continúa con síntomas, se le repetirá una prueba 24 horas después.

Si siguen persistiendo los síntomas y no hay otro diagnóstico que sea compatible o que "sea razonablemente certero para diagnosticar esa situación", se repetirá cada 48 horas. De confirmarse el positivo mediante prueba de laboratorio de la muestra, que analizará el Centro Nacional de Microbiología, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hasta su recuperación clínica.

La del Gómez Ulla es la mayor de toda España, con siete camas de hospitalización y un laboratorio BSL-3. Sus instalaciones permiten el aislamiento de pacientes con sospecha o confirmación de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo (EIAR), minimizando el riesgo de contagio de personal sanitario así como de la población.

Pero además de su integridad física, el Ministerio de Sanidad ha cuidado también de su bienestar emocional, para lo que el Comisionado de Salud Mental ha diseñado un dispositivo de atención telefónica 24 horas, además del acompañamiento continuo de un profesional de la salud mental por si lo pudieran necesitar.

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