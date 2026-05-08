Mario Viciosa expone una diferencia clave entre el hantavirus y el COVID: "El hantavirus no se transmite asintomáticamente"

El periodista científico Mario Viciosa expone en este vídeo algunas diferencias claras entre ambos virus e insiste, como todos los científicos, en que el hantavirus no es el coronavirus.

Es inevitable que con esta crisis del hantavirus, nos acordemos que la pandemia del COVID, ya que lo tenemos muy reciente en la memoria, sin embargo, ambos virus son muy diferentes. El periodista científico y responsable de Ciencia de Newtral.es, Mario Viciosa, lo explica de este modo e insiste, como ha afirmado también el periodista Josep Corbella y otros expertos, en que el hantavirus no es el coronavirus.

Por un lado, debemos explicar, asegura Viciosa, que el hantavirus no ha mutado, porque "ya empieza a haber algún bulo de que ya esto, incluso que ha habido un experimento de modificación genética... No, afortunadamente, [el virus] se ha secuenciado muy rápido y hay dos muestras secuenciadas, por el momento y, al 99%, es lo que conocíamos de hantavirus, eso sí, de la cepa andina y la cepa andina es un poco más enrevesada", y aunque hay menos publicaciones científicas, "tiene una mayor capacidad para transmitirse de persona a persona".

Sin embargo, a diferencia del COVID, "del hantavirus no hay evidencias de que se transmita por el aire a gran distancia de manera eficaz" y esto, asegura el periodista, "es un salto cualitativo respecto al COVID o la gripe".

Pero también, es que "el hantavirus no se transmite asintomáticamente -quizá pueda haber algún caso con una altísima carga viral- y eso también, afirma contundente Viciosa, "lo hace muy distinto al COVID". De hecho, "creo que el gran coladero y por lo que nos equivocamos tantísimo al principio de la pandemia del COVID fue porque no ponderamos suficientemente bien esos contagios asintomáticos", admite.

"Afortunadamente, con las pruebas que tenemos, por el momento, el hantavirus no es eficaz el contagio asintomático y esto lo cambia todo", concluye. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.