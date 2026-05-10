Sánchez saca pecho de la gestión del brote de hantavirus: "Somos el Gobierno de las soluciones"

Los detalles El presidente del Gobierno ha destacado que España "va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad". "Por eso, quiero decir que es un orgullo ser español", ha expresado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado orgulloso este domingo de la posición de España con respecto al crucero Hondius y la reacción ante el brote de hantavirus. "Somos el Gobierno de las soluciones", ha expresado el líder del Ejecutivo durante un mitin en La Línea de la Concepción (Cádiz) que ha comenzado con un minuto de silencio por la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio el pasado viernes en Huelva, cuando perseguían a una narcolancha.

En lo referente al hantavirus, el secretario general del PSOE ha defendido que "España ha asumido en primera persona" la responsabilidad y ha indicado que "se está desplegando operativo coordinado con 22 países". Así, ha afirmado que ahora la prioridad es "garantizar la salud pública de los canarios, la de aquellos españoles del crucero y ayudar al resto de países europeos". "Eso va a hacer y ya lo está haciendo el Gobierno con rigor científico y técnico y absoluta transparencia y cooperación internacional", ha manifestado.

En la misma línea, el presidente del Gobierno ha incidido en que "el mundo observa de nuevo a España", país que, al igual que en otras crisis, ha dicho, va a responder "a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia". "Por eso, quiero decir que es un orgullo ser español, porque España siempre cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo y lo vamos a volver a hacer en la isla de Tenerife", ha aseverado.

Por otro lado, Sánchez ha querido trasladar su pésame a los familiares de los agentes fallecidos en Huelva. "Desde esta tribuna, quiero expresar nuestro profundo reconocimiento a los que se juegan la vida por garantizar la vida y el bienestar", ha subrayado en el mitin celebrado en Cádiz junto a la candidata a las elecciones en Andalucía, María Jesús Montero.

Ha sido el candidato por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, quien ha abierto el acto pidiendo guardar el minuto de silencio en honor a los dos agentes fallecidos para "mostrar todo el apoyo y cariño a sus familiares y compañeros de profesión", al tiempo que ha solicitado a los asistentes que se pusieran de pie.

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