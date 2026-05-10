Javier Padilla responde al bloqueo canario al fondeo del Hondius: "Clavijo está haciendo política para boicotear la operación"

¿Qué ha dicho? El secretario de Estado de Sanidad ha apuntado al presidente canario y a su temor a que un roedor salte del barco para llegar a tierra: "No es un riesgo".

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha criticado al Gobierno canario por no autorizar el fondeo del MV Hondius en Tenerife, acusando a Fernando Clavijo de boicotear una operación de relevancia mundial. Durante una intervención en laSexta Xplica, Padilla, junto a otros funcionarios, se enteró de la situación en directo. Expresó que la preocupación por roedores es infundada, citando un informe que descarta riesgos sanitarios. Además, aclaró que los sanitarios marítimos confirmaron la ausencia de roedores y que el barco es nuevo. Destacó que el roedor del hantavirus es de montaña y no representa un riesgo en el mar.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha hablado sobre la posición del Gobierno canario de no autorizar el fondeo del MV Hondius en el puerto de Granadilla en Tenerife. "Fernando Clavijo está haciendo política para boicotear una operación de importancia mundial", ha afirmado.

En ese sentido, ha confirmado en laSexta Xplica que tanto él como Mónica García, Fernando Grande-Marlaska como Ángel Víctor Torres se han enterado de todo en directo conforme iba haciendo las declaraciones a los medios.

Unas en las que ha señalado a los roedores como su gran preocupación: "Hay un informe que ha realizado el centro de control y alertas sanitarias donde se señala que no es un riesgo".

"Esa idea que ha tenido de un ratón infectado saltando de un barco para nadar 200 metros y escalar el muelle para colonizar Tenerife no es un riesgo", ha insistido.

Y ha continuado: "Tenemos la declaración de los sanitarios marítimos que dicen que las personas están asintomáticas y que no hay roedores en el bote, que es nuevo".

"El roedor del hantavirus es de montaña, no de mar. Cada año hay 500 cruceros al año para Argentina y Chile y nunca ha habido un brote en Europa", ha explicado.

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