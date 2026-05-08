Mario Viciosa, sobre el brote de hantavirus: "No existe transmisión fuera del entorno del barco"

El periodista científico pide prudencia pero lanza un mensaje de calma sobre el brote de hantavirus: destaca que no hay contagios fuera del crucero y subraya que, hasta ahora, la capacidad de transmisión del virus parece "muy limitada".

El periodista científico y responsable de Ciencia de Newtral.es, Mario Viciosa, ha analizado en profundidad la evolución del brote de hantavirus detectado en el crucero y ha lanzado un mensaje de prudencia, aunque también de relativa tranquilidad respecto a la capacidad de transmisión del virus.

"Creo que las próximas semanas serán clave para comprobar si aparecen contagios secundarios fuera del barco. Pero, a día de hoy, un mes y dos días después del primer caso sintomático a bordo, no existe ningún caso secundario confirmado en personas ajenas al crucero", ha resaltado.

Viciosa destaca además que uno de los episodios que más preocupación generaba tampoco ha derivado, por ahora, en nuevos contagios: "La tripulante de cabina de KLM que estuvo en contacto con la paciente no se produjo un contagio. Pensábamos que podía convertirse en el primer positivo fuera del entorno del barco y demostrar una cadena de transmisión externa, pero eso no ha ocurrido".

Para el periodista científico, esta situación refuerza la idea de que el hantavirus no tiene un comportamiento comparable al de otros virus con alta capacidad epidémica: "Todo apunta, una vez más, a que esto no se parece en nada a un virus epidémico capaz de colocarnos en una situación crítica. Si existen cadenas de transmisión, parecen ser muy limitadas y cortas".

Sobre la gravedad de la enfermedad, Viciosa recuerda que determinadas variantes del hantavirus sí presentan una elevada mortalidad: "Estamos hablando de un virus con una letalidad que puede rondar entre el 30% y el 40% en una cepa muy concreta, la variante de los Andes".

En este contexto, cita el trabajo del prestigioso investigador argentino Gustavo Palacios, uno de los mayores especialistas internacionales en este virus. Palacios lideró un estudio clave sobre un brote de hantavirus de los Andes originado en un cumpleaños y que posteriormente derivó en contagios durante un funeral, dejando once fallecidos.

"Aquel episodio fue considerado un evento de superpropagación y sirvió para redefinir qué se entiende por contacto estrecho. El estudio de Palacios establecía como referencia estar a menos de un metro de distancia durante unos 30 minutos de media", explica.

No obstante, Viciosa subraya que el escenario actual es diferente y que todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas: "Ahora estamos ante otro contexto: un barco cuyos pasajeros han desembarcado y viajado posteriormente en avión. Habrá que comprobar si eso obliga a reevaluar el riesgo y la capacidad de transmisión del virus. Pero, hasta la fecha, todo indica que esa capacidad sigue siendo bastante limitada".

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