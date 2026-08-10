Madrid, asediada por el fuego: el incendio de Segovia amenaza el norte de la comunidad y el parque nacional de la Sierra Guadarrama

Los detalles Preocupan los dos que se han iniciado en la provincia de Segovia, a escasos kilómetros del parque Nacional de la Sierra Guadarrama de alto valor ecológico.

Durante el verano de 2026, la Comunidad de Madrid ha enfrentado graves incendios que han puesto en alerta a la región. Las llamas en Segovia amenazan el norte de Madrid, sumándose a los focos activos en Ávila, Toledo y Guadalajara. La situación ha provocado evacuaciones masivas y ha dejado miles de hectáreas arrasadas. En Lozoyuela, el primer incendio del verano quemó 800 hectáreas, seguido por un devastador fuego en La Mierla. Almorox y la Sierra Oeste también sufrieron, con 27.000 hectáreas calcinadas. La presidenta de Madrid calificó el incendio como el peor, especialmente tras fusionarse con el de Burgohondo, en Ávila, el mayor de la historia de España.

El incendio de Segovia ya amenaza el norte de la Comunidad de Madrid. En un verano en el que esta región está siendo muy castigada por el fuego, las llamas vuelven a estar muy cerca. En estos momentos, hay incendios activos en Ávila, Toledo, Guadalajara y Segovia. El resultado: pueblos y ciudades de Madrid en alerta permanente por la cercanía del humo y el fuego.

Porque se están viviendo fuegos tan extremos que los testigos hablan de haber estado atemorizados ante la presencia de cerca de las llamas. Porque, como han contado los allí presentes: "Lo está arrasando en minutos, es alucinante".

Llamas tan peligrosas que han sacado de sus casas a miles de vecinos, sin tiempo para reaccionar. Incendios que, aunque se iniciaban por separado, han acabado fusionándose en uno solo para poner al límite a los equipos de extinción.

Lozoyuela, La Mierla, Almorox o la Sierra Oeste de Madrid

Durante este verano de 2026, la Comunidad de Madrid ha estado cercada por fuego. Por ello, la región entera está en alerta.

En la Sierra Norte de Madrid, en Lozoyuela, se produjo el primer aviso en modo de un incendio que dejó los primeros confinamientos y unas 800 hectáreas calcinadas. Era el primero del verano y lo que quedaba por venir aún era mucho peor. Días después, otro fuego en La Mierla, en Guadalajara, se convertía en un auténtico infierno. Sin olvidarnos en ningún momento de que se transformó en toda una tragedia para Castilla-La Mancha.

"Te tiemblan las piernas, estás nerviosa. Es que es un pueblo, es tu casa, de tus padres, tu vida", lamentaba una de las residentes. Al final, 33.000 hectáreas devoradas y 34 pueblos evacuados.

Las provincias vecinas a la Comunidad de Madrid también han estado bajo el asedio del fuego. En Almorox, en Toledo, acabó uniéndose al de la Sierra Oeste de Madrid y dejó más de 27.000 hectáreas arrasadas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que era "el peor incendio". Un monstruo que se hizo mucho más difícil de atacar al fusionarse con el de Burgohondo, en Ávila, considerado el mayor de la historia de España, con más de 50.000 hectáreas calcinadas y cerca de 100.000 personas desalojadas.

Un fuego tan devastador que obligó a declarar la emergencia nacional. Ahora, preocupan los dos que se han iniciado en la provincia de Segovia, a escasos kilómetros del parque Nacional de la Sierra Guadarrama de alto valor ecológico.

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