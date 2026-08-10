La NASA elige Villalibado, un pueblo de Burgos, para retransmitir el eclipse al mundo

Los detalles Este pueblo ha sido escogido por sus buenas condiciones para la instalación de equipos telescópicos de alta precisión.

La NASA, junto con el centro Exploratorium de San Francisco, ha elegido Villalibado, en Burgos, como base para transmitir en directo un eclipse solar total el 12 de agosto. Este lugar, parte del municipio de Villadiego, fue seleccionado por sus cielos despejados y condiciones óptimas para equipos telescópicos. La retransmisión situará a Villalibado en el foco de la divulgación científica, con una audiencia de más de diez millones de personas. La histórica iglesia del Salvador será el centro de la emisión. Esta iniciativa también busca impulsar el desarrollo socioeconómico sostenible en la región, con programas especiales en varios municipios burgaleses para acoger visitantes.

La agencia espacial estadounidense (NASA), en colaboración con el centro científico Exploratorium de San Francisco, ha seleccionado Villalibado, un pueblo de Burgos, como su base principal de operaciones para llevar a millones de espectadores de todo el planeta la señal en directo del histórico eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

Este pueblo ha sido escogido por sus buenas condiciones para la instalación de equipos telescópicos de alta precisión. Esto hará que Villalibado esté en el centro de la divulgación científica internacional, con una audiencia estimada que superará los diez millones de personas en vivo durante la emisión.

Tras analizar la geografía española, los técnicos norteamericanos han encontrado en este municipio el escenario idóneo para instalar sus instrumentos de medición. La iglesia del Salvador como punto neurálgico de la retransmisión.

"Es una toma muy bonita. No hay edificios, ni nada que obstruya la vista. Puedes ver el sol recorriendo todo el cielo hasta el horizonte. Es simplemente perfecto, y la luz es muy baja", comenta un hombre.

La llegada de la agencia norteamericana supone un hito principal para la población. Muchos municipios de la provincia han diseñado programas especiales de acogida y divulgación para recibir a visitantes de todo el mundo; entre ellos destacan Poza de la Sal (cuna del célebre naturalista Félix Rodríguez de la Fuente), Castrojeriz, Lerma, Melgar de Fernamental, Orbaneja del Castillo, Arija y Hacinas, enclaves que han preparado sus infraestructuras para la observación del evento.

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