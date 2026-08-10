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Eclipse solar

El fenómeno que hace a España el epicentro cósmico del mundo

12 de agosto de 2025

La NASA elige Villalibado, un pueblo de Burgos, para retransmitir el eclipse al mundo

Los detalles Este pueblo ha sido escogido por sus buenas condiciones para la instalación de equipos telescópicos de alta precisión.

La NASA elige Villalibado, un pueblo de Burgos, para retransmitir el eclipse al mundo
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La agencia espacial estadounidense (NASA), en colaboración con el centro científico Exploratorium de San Francisco, ha seleccionado Villalibado, un pueblo de Burgos, como su base principal de operaciones para llevar a millones de espectadores de todo el planeta la señal en directo del histórico eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

Este pueblo ha sido escogido por sus buenas condiciones para la instalación de equipos telescópicos de alta precisión. Esto hará que Villalibado esté en el centro de la divulgación científica internacional, con una audiencia estimada que superará los diez millones de personas en vivo durante la emisión.

Tras analizar la geografía española, los técnicos norteamericanos han encontrado en este municipio el escenario idóneo para instalar sus instrumentos de medición. La iglesia del Salvador como punto neurálgico de la retransmisión.

"Es una toma muy bonita. No hay edificios, ni nada que obstruya la vista. Puedes ver el sol recorriendo todo el cielo hasta el horizonte. Es simplemente perfecto, y la luz es muy baja", comenta un hombre.

La llegada de la agencia norteamericana supone un hito principal para la población. Muchos municipios de la provincia han diseñado programas especiales de acogida y divulgación para recibir a visitantes de todo el mundo; entre ellos destacan Poza de la Sal (cuna del célebre naturalista Félix Rodríguez de la Fuente), Castrojeriz, Lerma, Melgar de Fernamental, Orbaneja del Castillo, Arija y Hacinas, enclaves que han preparado sus infraestructuras para la observación del evento.

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