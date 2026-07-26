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El alcalde de Burgohondo da por finalizado el incendio y reclama que se permita a los vecinos volver a sus casas: "Peligro, peligro, no hay"

El contextoBurgohondo fue la zona cero del incendio de Ávila y la primera localidad en ser evacuada. El alcalde de la localidad habla en Al Rojo Vivo y reclama que permitan a los vecinos volver ya a sus casas.

El alcalde de Burgohondo da por finalizado el incendio y reclama que se permita a los vecinos volver a sus casas: "Peligro, peligro, no hay"

Un equipo de Al Rojo Vivo se ha desplazado hasta Navaluenga (Ávila) para seguir de cerca la evolución del incendio que se originó en Burgohondo, uno de los fuegos que más preocupación está generando en España. El municipio fue el primero de la provincia en ser evacuado y sus vecinos continúan pendientes de cuándo podrán regresar a sus hogares.

"Ahora mismo, están nerviosos. No saben por qué no han vuelto todavía a su municipio y yo también pienso igual", asegura el alcalde de Burgohondo, Francisco Fernández García, en declaraciones al programa de laSexta.

El edil espera que la reunión en la que se está abordando la situación permita autorizar el regreso de los evacuados "más pronto que tarde" y, si es posible, a lo largo de este mismo día. En su opinión, el incendio ya no supone un riesgo para la población. "Dimos por finalizado el incendio ayer por la tarde, aunque hay brigadas y cuadrillas que están vigilando escoldos que todavía están encendidos, pero peligro como tal ya no tenemos ninguno", explica, trasladando un mensaje de tranquilidad a los vecinos.

Fernández García también afirma que ha conocido a través de los medios de comunicación la detención de una persona relacionada con el origen del incendio y reconoce que desconoce cómo comenzó el fuego. "Desde el principio trabajé para cortar el fuego, pero ha pasado lo que ha pasado. Para mí, ha sido uno de los incendios más grandes que jamás se ha producido en España", sostiene.

El alcalde destaca además que, pese a la magnitud del incendio, la urbanización de Puente Nueva, una de las zonas que más preocupaba durante la emergencia, ha logrado salvar todas sus viviendas y no se ha quemado ninguna casa.

Mientras tanto, insiste en que la incertidumbre mantiene en vilo a los vecinos. "Están muy nerviosos. Yo lo entiendo, pero tienen que saber que yo mando lo que mando, que es nada. Esto está en manos del Gobierno central y ellos son los que deciden. Yo les puedo aconsejar y ayer volví a insistir en que teníamos que retornar al municipio. Ellos entendieron que no era así, pero hoy tiene que ser sí o sí", reclama.

Antes de finalizar, el alcalde quiso agradecer el trabajo realizado durante estos días por todos los efectivos desplegados en la emergencia, con una mención especial a los voluntarios, así como a Protección Civil, la Diputación, la Junta de Castilla y León y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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