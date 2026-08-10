El viento da una tregua en los incendios de Navas de San Antonio y Revenga (Segovia), pero 5.000 personas siguen evacuadas

Los detalles La reactivación de las llamas en varios puntos durante este domingo obligó a desalojar los núcleos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, cuyos vecinos fueron trasladados, respectivamente, al polideportivo de El Espinar y al de Villacastín.

El incendio forestal en Navas de San Antonio, Segovia, ha recibido una tregua del viento, permitiendo a los equipos de extinción avanzar en su control. A pesar de los progresos, los aproximadamente 5.000 evacuados permanecerán fuera de sus hogares al menos un día más. El incendio, que alcanzó el Índice de Gravedad Potencial 2, obligó a desalojar Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute. Las llamas se propagaron rápidamente tras incendiarse un coche en la AP-6, dificultando las labores de extinción. Otro incendio activo en Revenga se mantiene en nivel 1 de peligrosidad, mientras la N-603 sigue cerrada.

El viento está dando una tregua en las últimas horas al incendio forestal de Navas de San Antonio (Segovia). Desde la tarde de este domingo, los equipos de extinción han podido avanzar en la lucha contra las llamas. No obstante, y pese a esta evolución, los cerca de 5.000 evacuados se mantendrán fuera de sus casas al menos por otra jornada.

Tras ser elevado el incendio al Índice de Gravedad Potencial 2 durante la tarde del domingo, los bomberos han centrado sus esfuerzos durante la noche en controlar el perímetro, especialmente en las zonas que eran susceptibles de reproducir el fuego cerca de las localidades evacuadas.

Tras incendiarse un coche en el arcén de la AP-6, el fuego se propagó con rapidez por las zonas de pasto, en un paisaje salpicado de encinas y grandes bloques de granito que han condicionado las labores de extinción, ya que ha multiplicado la intensidad del incendio y la cantidad de humo.

La reactivación de las llamas en varios puntos durante este domingo obligó a desalojar los núcleos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, cuyos vecinos fueron trasladados, respectivamente, al polideportivo de El Espinar y al de Villacastín.

A unos 30 kilómetros del primer incendio está activo desde la tarde de este domingo el de la localidad segoviana de Revenga, que se mantiene en nivel 1 de peligrosidad.

La tregua del viento y la bajada de las temperaturas durante la noche han permitido a los bomberos aumentar el grado de control sobre el perímetro, aunque se mantiene cortada la N-603 entre Segovia y San Rafael.

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