Ocho familiares de los 14 fallecidos en el incendio de Los Gallardos se personan como acusación en el Juzgado de Vera

Imagen de la zona afectada por el incendio de Los Gallardos.

El contexto El incendio forestal declarado el pasado 9 de julio en la provincia de Almería calcinó un perímetro definitivo de 5.200 hectáreas y dejó 14 víctimas mortales.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha reconocido a los familiares de ocho de las 14 víctimas del incendio de Los Gallardos como acusación particular. Estos familiares cumplieron con las diligencias necesarias, presentándose algunos presencialmente y otros mediante videoconferencia desde Europa. La personación de un noveno caso fue aplazada a petición de su abogado. Los familiares ya personados lo hicieron tras presentar denuncias por desaparición ante la Guardia Civil, que verificó las identidades y parentescos. El resto de afectados puede solicitar su personación en cualquier momento, demostrando su relación con las víctimas.

La plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha otorgado ya la condición de acusación particular a los familiares de ocho de las 14 personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos que cumplieron con esta diligencia el pasado viernes.

El resto de afectados podrán sumarse a la causa en cuanto lo soliciten y acrediten debidamente su condición de familiares. La condición de afectados personados en la causa ha de ser solicitada por cada persona que así se considere. Una vez cursada esta petición o después de presentar denuncia por desaparición de allegado es cuando el órgano judicial puede llevar a cabo el ofrecimiento de acciones legales.

En el caso del incendio de Los Gallardos la plaza de Vera número 3 ya ha reconocido esta condición a ocho familiares, de los cuales tres se presentaron presencialmente en las dependencias judiciales y los cinco restantes lo hicieron mediante videoconferencias desde diferentes lugares de Europa. La personación de un noveno caso fue aplazada a solicitud del abogado del interesado.

Los casos ya resueltos fueron activados después de que los familiares hubieran presentado denuncias ante la Guardia Civil por la desaparición de sus cercanos.

Los funcionarios de la Guardia Civil llevaron a cabo las comprobaciones necesarias para confirmar la identidad de los denunciantes y el parentesco con los fallecidos. Este paso previo es el que ha hecho posible el ofrecimiento de acciones tanto a nivel presencial como de manera virtual.

El resto de personas afectadas podrán presentar en cualquier momento su petición de personación en la causa.

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