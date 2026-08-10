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Las menores que denuncian una agresión homófoba en Alicante: "Me pegaron un puñetazo, me caí al suelo"

Los detalles El Ayuntamiento ha condenado los hechos y el municipio ha salido a las calles para mostrar su apoyo mientras se busca a los tres jóvenes de entre 16 y 17 años señalados por la agresión.

Las menores que denuncian una agresión homófoba en Alicante: "Me pegaron un puñetazo, me caí al suelo"
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Se busca a los tres jóvenes de entre 16 y 17 años señalados por la agresión homófoba a cinco chicas de 14 años en las fiestas de Benialí, en Alicante. Los agresores las insultaron, las empujaron y llegaron a golpearlas provocando varias lesiones.

Tres de las menores acudieron con sus familiares a la Guardia Civil a interponer la denuncia. En su relato contaron a los agentes que los agresores las persiguieron al grito de "bolleras" y "viva Franco".

El Ayuntamiento ha condenado los hechos y el municipio ha salido a las calles para mostrar su apoyo. Ellas mismas han contado cómo fueron agredidas.

"Llegaron ellos a decirnos cosas: lesbianas, que si éramos hombres, mujeres, que qué nos sentíamos", ha dicho una de ellas. Otra de ellas, ha revelado: "Me pegaron un puñetazo o no sé qué me pegaron aquí, me caí al suelo".

"Y yo las vi a todas volar, a las tres las vi volar", ha agregado la primera, que ha asegurado que sintió "mucha rabia e impotencia de ver que no podía hacer nada".

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