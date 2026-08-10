Tres eclipses en tres años: la trilogía astronómica que pone a España en el punto de mira

Los detalles El próximo año España vivirá el eclipse del siglo: durará 5 minutos. En 2028 tendrá lugar un eclipse anular que podrá verse en gran parte del territorio español.

El eclipse del 12 de agosto será el primero de tres eclipses consecutivos visibles en España hasta 2028. Este fenómeno único atraerá a observadores de todo el mundo. El eclipse del próximo año, considerado el "eclipse del siglo", durará cinco minutos, con Andalucía como el mejor punto de observación. En Egipto, se espera la llegada de más de 400,000 extranjeros para presenciarlo. En 2028, un eclipse anular dejará ver un "anillo de fuego" en gran parte de España. Esta trilogía astronómica convierte a España en un punto de interés para expertos y curiosos por igual.

El eclipse de este 12 de agosto solo va a ser el primero de los tres eclipses seguidos que vamos a poder ver en España. Un trío de eclipses de aquí al 2028. De hecho, el del año que viene, que también será solar total, durará incluso más tiempo. Un fenómeno único que vienen a cazar y observar personas de todo el mundo.

La última vez que nos pusimos unas gafas homologadas fue en 1912 cuando en la península disfrutamos de un eclipse solar total. 114 años después volvemos a mirar al cielo. Tendremos que estar muy atentos este miércoles porque la duración del eclipse será de tan solo 1 minuto y 50 segundos.

"Va a ser un eclipse muy fotogénico porque vamos a ver el sol en el horizonte. Y vamos a poder fotos del eclipse", señala el astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional, Mario Tafalla.

Si saben que no lo van a poder ver, no se preocupen. Porque el próximo año viviremos uno incluso mejor. Lo llaman el eclipse del siglo y durará 5 minutos. Andalucía será el mejor punto de observación. De hecho, en Ceuta se hará de noche durante más de cuatro minutos.

Pero donde sin duda va a ser más largo será en Egipto. Allí se espera la llegada de más de 400.000 extranjeros que no se quieren perder este fenómeno. Uno muy especial que además cuenta con algunas teorías conspirativas. "La foto de las pirámides con el eclipse va a será inmejorable", señala Mario Tafalla.

Y nos queda el de 2028. Será un eclipse anular y podrá verse en gran parte del territorio español. Lo más peculiar, nos dejará una estampa diferente: la de un anillo de fuego.

"La luna está más lejos de la Tierra, nos aparece más pequeña, no es capaz de cubrir el disco solar y queda un anillo", señala el astrónomo. Tres eclipses en tres años. Una trilogía astronómica que pone a España en el punto de mira, tanto para los expertos como para los más curiosos.

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