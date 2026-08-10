Los cazadores de eclipses, la difícil tarea de la foto perfecta en un instante "impresionante": "Se te eriza la piel"

¿Por qué es importante? Los cazadores de eclipses se preparan para el momento con telescopios, cámaras, objetivos y horas de preparación. Todo, para unos minutos que pasan en un abrir y cerrar de ojos.

Hay quienes esperan toda una vida para vivir un eclipse y hay quienes hacen las maletas cada vez que la Luna se cruza con el Sol. Alejandro Arroyo lleva años convirtiendo estos fenómenos en una auténtica pasión. "Llevo 23 eclipses en mi trayectoria, de los cuales 19 totales", cuenta a laSexta.

Su afición le ha llevado a viajar por todo el planeta en busca de la oscuridad durante el día. Ahora, prepara una nueva cita que promete reunir a miles de aficionados en España. "El área astronómica tiene cada vez más adeptos y lo van a comprobar este 12 de agosto", afirma.

Para quienes quieren guardar ese instante para siempre, el reto está en conseguir la imagen perfecta. Antoni Clavero lleva años detrás de esa fotografía y sabe que capturarla exige mucho más que apuntar y disparar. En total lleva entre "dos años y medio y tres años" preparando el momento.

Telescopios, cámaras, objetivos y horas de preparación para unos minutos que pasan en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando llega la totalidad, el cielo se transforma. "Veíamos estrellas, Júpiter, veíamos planetas... Era impresionante. Y claro, se te eriza la piel y te preguntas cómo puede estar pasando esto", añade. En definitiva, una experiencia difícil de explicar incluso para quienes llevan años mirando hacia arriba.

Todo, persiguiendo un instante que tampoco es barato: "Vale mucho dinero, mucho dinero".