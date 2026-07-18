El incendio de Lozoyuela ya está controlado, pero provoca el corte de la M-126 para labores de remate

Los detalles Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha decidido bajar a Situación Operativa 0 del Plan INFOMA. No obstante, permanecen en el lugar cuatro bombas forestales pesadas y una nodriza.

El incendio forestal en Lozoyuela, controlado por los servicios de extinción de la Comunidad de Madrid, obligó al cierre de la M-126 para facilitar las labores de remate y vigilancia. Emergencias 112 informó que la situación se ha reducido a Operativa 0 del Plan INFOMA. Sin embargo, permanecen en el lugar cuatro bombas forestales pesadas y una nodriza, junto a tres patrullas de Agentes Forestales. El incendio, declarado el jueves a las 16:00 horas, alcanzó la situación operativa 2 debido a su avance, provocando el confinamiento de 2.000 personas y la evacuación de 150. La superficie afectada es de 865 hectáreas, siendo uno de los mayores incendios en la Comunidad de Madrid.

El incendio forestal desatado este jueves en las inmediaciones de Lozoyuela ha sido controlado por los servicios de extinción de la Comunidad de Madrid, aunque ha provocado el corte de la M-126 para favorecer los trabajos de remate y de vigilancia.

Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, se ha decidido bajar a Situación Operativa 0 del Plan INFOMA. No obstante, permanecen en el lugar cuatro bombas forestales pesadas y una nodriza.

Por parte de los Agentes Forestales, siguen en el lugar tres patrullas de vigilancia. La M-126 permanecerá cortada en las próximas horas para favorecer estos últimos trabajos de remate y de vigilancia y también la movilidad de los servicios de emergencia.

El incendio se declaró el jueves sobre las 16:00 horas y rápidamente pasó a situación operativa 2 del Plan INFOMA ante el avance de las llamas y la amenaza a los vecinos de la zona. De hecho, se llegó a lanzar un mensaje ES-Alert y se ordenó el confinamiento de unas 2.000 personas junto a la evacuación de otras 100, además de un campamento de verano con unos 50 menores.

"Uno de los mayores incendios"

En una entrevista en el 'Canal 24 horas', recogida por Europa Press, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado que el incendio ha evolucionado favorablemente en la pasada noche, por lo que los equipos de emergencia han dado por controlada la situación.

"Todavía hay que mantener la atención porque hay que vigilar el perímetro, pero afortunadamente podemos tener esta buena noticia de que el incendio ya se puede dar por controlado", ha destacado Martín, quien ha agradecido el trabajo realizado por los servidores públicos en los últimos días.

No obstante, el delegado ha apuntado que la superficie que ha quedado afectada por el incendio alcanza las 865 hectáreas. "Representa uno de los mayores incendios en la historia de la Comunidad de Madrid. No son buenas noticias", ha lamentado.

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