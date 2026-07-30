Detienen a dos personas acusadas de provocar el incendio forestal de Almorox que calcinó 900 hectáreas en Toledo

Los detalles La Guardia Civil ha hallado en el origen de las llamas indicios concluyentes de la realización de trabajos de soldadura, algo que está prohibido cuando el Índice de Propagación de Incendios Forestales alcanza el nivel extremo.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 51 y 42 años, vecinos de Almorox, Toledo, como presuntos responsables de un incendio forestal ocurrido el 22 de julio. Se les acusa de realizar trabajos de soldadura o con una radial en una parcela forestal, actividad prohibida debido al alto riesgo de incendios. El fuego afectó también a la Comunidad de Madrid, movilizando a la UME y provocando el desalojo de varias localidades. La investigación, llevada a cabo por el Seprona y agentes medioambientales, determinó que el incendio se originó en una finca de los detenidos, quienes ahora enfrentan cargos por delito de incendio forestal.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como los presuntos responsables del incendio forestal originado en Almorox, en Toledo, el 22 de julio. Al parecer, estaban haciendo trabajos de soldadura o usando una radial a pesar de que estaba prohibido.

Según cuentan fuentes de la investigación a EFE, los dos hombres detenidos son vecinos de Almorox, de 51 y de 42 años, y señalan que estaban haciendo trabajos que no estaban permitidos en una parcela de origen forestal.

Además, indican que los trabajos en cuestión eran de soldadura o con una radial, algo que está prohibido porque el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales era extremo en esa jornada.

Debido a ese incendio forestal, que afectó también a la Comunidad de Madrid y que movilizó tanto a la UME, se acordó la emergencia nacional por el Gobierno central y se desalojaron varios pueblos y también urbanizaciones de Almorox.

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha explicado que la investigación se ha desarrollado por agentes del Seprona y por efectivos del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo.

El incendio, que ha calcinado 900 hectáreas tan solo en Toledo, se originó en el paraje Pino de la Parra. Localizado tal lugar, se hallaron en el mismo indicios concluyentes de la realización de trabajos de soldadura en una estructura metálica, ubicada en terreno forestal.

El avance de las investigaciones ha permitido identificar a las dos personas ya detenidas, determinando que el origen del incendio estuvo en los trabajos que ambos realizaban en una finca de su propiedad.

Dicha actividad estaba expresamente prohibida por la normativa vigente, que durante la época de peligro de incendios forestales prohíbe el empleo, en terrenos forestales y en la franja de protección establecida, de maquinaria, equipos o herramientas susceptibles de generar llamas, chispas, deflagraciones o descargas eléctricas, prohibición que adquiere una especial relevancia cuando el IPP alcanza el nivel extremo, como ocurría el día de los hechos.

A los detenidos se les ha imputado un delito de incendio forestal y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

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