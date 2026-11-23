El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante el encendido de las luces de Navidad 2023 en Porta do Sol, a 24 de noviembre de 2023, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).

En los últimos años, Vigo y Nueva York han captado la atención mundial con decoraciones navideñas de distinta magnitud, compitiendo por visitantes e impacto mediático.

En las Navidades de los últimos años, las ciudades de todo el mundo han intensificado sus esfuerzos por destacar con espectáculos luminosos cada vez más sorprendentes. Desde Londres a Tokio, pasando por París o Sídney, la iluminación festiva se ha convertido en una carrera internacional por captar la atención del público y marcar el inicio de la temporada más comercial del año.

Sin embargo, en esta competición global hay dos ciudades que han logrado situarse en el centro de la conversación: Vigo y Nueva York. Ambas han convertido sus luces navideñas en un reclamo turístico, un fenómeno mediático y una forma de proyectar una imagen propia hacia el mundo. Sus encendidos atraen cada temporada a miles de visitantes y generan titulares internacionales.

Lo interesante es que, aunque la escala, la población y el presupuesto son muy diferentes, la comparación entre Vigo y Nueva York ha trascendido la anécdota. Hoy forma parte de un debate real: ¿cómo ha conseguido una ciudad gallega competir con una de las metrópolis más icónicas del planeta?

Vigo y su revolución navideña: una estrategia que cambió el turismo local

La apuesta de Vigo por la Navidad comenzó a consolidarse a partir de 2018, cuando el Ayuntamiento decidió impulsar un plan de iluminación a gran escala con un claro objetivo: convertir la ciudad en un destino turístico invernal. La idea era atraer visitantes fuera de la temporada estival y proyectar una imagen moderna, festiva y reconocible.

El resultado fue un fenómeno que creció de manera exponencial. Vigo empezó a instalar millones de luces LED, decoraciones gigantes y estructuras tematizadas distribuidas por calles y plazas. A ello se sumó la creación de un "circuito navideño" con noria, mercadillos, atracciones y espectáculos que transformaban el centro urbano durante más de un mes.

Esta estrategia ha tenido efectos tangibles: los hoteles registraron durante varias temporadas picos de ocupación superiores al 90% en fines de semana previos a Navidad y la ciudad comenzó a aparecer en rankings internacionales de destinos navideños por su originalidad y su despliegue luminoso.

Nueva York: el estándar mundial de las luces (y la Navidad)

Mientras tanto, Nueva York mantiene un liderazgo simbólico gracias a su tradición centenaria. El encendido del árbol del Rockefeller Center es uno de los momentos más televisados de la Navidad mundial, y sus decoraciones en Fifth Avenue, Bryant Park y Central Park atraen cada año a millones de turistas.

Nueva York combina tres elementos que la convierten en un referente

Escala monumental, con árboles gigantes, fachadas animadas y decoraciones coordinadas entre comercios.

Impacto mediático, gracias al cine y a la televisión.

Turismo internacional, que convierte la ciudad en un escenario navideño global.

Aun así, en los últimos años ha surgido un fenómeno llamativo: en redes sociales y medios internacionales crece la comparación entre la espectacularidad clásica de Nueva York y la explosión lumínica y creativa de Vigo.

¿Por qué Vigo ha entrado en la conversación global de las luces de Navidad?

Aunque las cifras son incomparables (Nueva York recibe millones de turistas, Vigo decenas de miles), la ciudad gallega ha logrado algo clave: impacto cultural y viralidad.´

Los ingredientes son claros:

1. Un mensaje ambicioso - Vigo apostó por presentarse como " la ciudad con las mejores luces de Navidad", un eslogan que generó curiosidad y sorpresa.

que generó curiosidad y sorpresa. 2. Un estilo diferente - Frente a la elegancia clásica de Manhattan, Vigo destaca con figuras gigantes, colores llamativos y elementos lúdicos que atraen a familias y visitantes que buscan fotos y experiencias.

3. Una narrativa que engancha - Cada año se habla de si Vigo supera o no a Nueva York. Esa comparación en sí misma genera titulares, debates y contenido viral, incluso en medios internacionales.

4. Un efecto económico evidente - La iluminación se ha convertido en un motor turístico para la ciudad, con comercios, restauración y hoteles beneficiándose directamente.

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