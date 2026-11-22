Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Los detalles Desde 112 de Castilla-La Mancha han indicado que el fallecimiento de la mujer se notificó a la 1:41 horas de este viernes en la finca 'El Gordo' de la localidad, situada en el kilómetro 16 de la CM-3121.

Un hombre de 46 años ha sido arrestado tras la muerte de una mujer de 37 años en Villarrobledo, Albacete, durante la madrugada del viernes 20 de noviembre. El Juzgado de Guardia de Villarrobledo ha decretado el secreto de sumario. La Guardia Civil ha confirmado la detención del hombre en relación con el incidente y será el juez quien determine si se trata de un caso de violencia de género, basándose en las pruebas e investigaciones. El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha informó que la muerte fue notificada a la 1:41 horas en la finca 'El Gordo'. La UVI certificó el fallecimiento por causas naturales.

Un hombre de 46 años ha sido detenido tras la muerte de una mujer en la madrugada del viernes en una finca de Villarrobledo (Albacete), y el Juzgado de Guardia de Villarrobledo ha decretado el secreto de sumario.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, el fallecimiento de la mujer, de 37 años y nacionalidad española, se produjo en la madrugada del viernes 20 de noviembre, y ha sido detenido un hombre en relación a estos hechos.

Han añadido que será el titular del juzgado que lleva el caso el que determine si se trata de violencia de género, atendiendo a las pruebas e investigaciones de la Guardia Civil.

Desde el servicio de coordinación de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha han indicado a EFE que el fallecimiento de la mujer se notificó a la 1:41 horas del viernes en la finca 'El Gordo' de la localidad, situada en el kilómetro 16 de la CM-3121.

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