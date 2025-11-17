Iñaki López bromea al ver el alumbrado navideño de Vigo: "La Navidad llega antes allí que a El Corte Inglés"

La Navidad ya se vive en Vigo. El encendido de luces marcó el inicio de las fiestas, aunque no todas las atracciones están listas. Aun así, vecinos y visitantes ya recorren el mercadillo y disfrutan del ambiente navideño por adelantado.

La Navidad ya ha llegado a Vigo. El pasado sábado, 15 de noviembre, Abel Caballero dio el pistoletazo de salida a las fiestas con el encendido de las luces.

Sin embargo, por cuestiones de plazos y por el mal tiempo, una de las atracciones principales del parque de Navidad, la noria, todavía no ha sido inaugurada. Aún hay trabajadores ultimando los detalles y, según el Ayuntamiento de Vigo, en unos días estará completamente montada y disponible para los ciudadanos.

A pesar de que la noria aún no está en funcionamiento, esto no ha impedido que la gente visite el mercadillo navideño y empiece a hacer las primeras compras en los puestos.

Desde Más Vale Tarde, Iñaki López no ha podido evitar bromear al ver las imágenes del alumbrado de Vigo. "Llega la Navidad antes a Vigo que a El Corte Inglés", comenta el presentador.

