De los Backstreet Boys a Thalía: así ha sido el encendido de Navidad en Nueva York

Los Backstreet Boys han sido una de las cabezas de cartel del encendido de la Navidad en Nueva York. "Yo esperaba el reencuentro de las Spice Girl, pero no se ha producido", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús ironiza con que la banda no lleva bótox: "Ya será por el frío, pero es que no tiene ninguna arruga en la frente". Además, Tatiana Arús también enseña un vídeo de los Backstreet Boys bailando para demostrar que no han perdido su magia.

Por su parte, Thalía ha puesto el toque latino en el encendido del árbol del Rockefeller. "Llevaba algún tiempo sin aparecer debido al fallecimiento de su hermana, pero vemos cómo irrumpe con fuerza y desafiando a las gélidas temperaturas", destaca Tatiana Arús al mostrar la actuación de Thalía en el vídeo principal de esta noticia.