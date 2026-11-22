¿Qué ha pasado? La Delegación del Gobierno en Aragón ha precisado que ha fallecido una mujer de 54 años y una persona herida ha sido trasladada a un centro médico de Zaragoza, aunque no reviste gravedad.

Una explosión en una vivienda de Rudilla, Teruel, ha dejado un saldo trágico con una mujer de 54 años fallecida y dos personas heridas. La Diputación Provincial de Teruel informó que uno de los heridos fue trasladado a un centro médico en Zaragoza, aunque su estado no es grave. La Delegación del Gobierno en Aragón indicó que los primeros indicios sugieren que el incidente fue de origen doméstico. La Guardia Civil está a cargo de la investigación. Los Bomberos de la DPT, junto a otros servicios de emergencia, trabajaron en el lugar para asegurar la zona y evaluar los daños estructurales.

Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas este domingo por la explosión registrada en una vivienda de la localidad de Rudilla (Teruel), según ha informado la Diputación Provincial de Teruel (DPT).

La Delegación del Gobierno en Aragón ha precisado que ha fallecido una mujer de 54 años y una persona herida ha sido trasladada a un centro médico de Zaragoza, aunque no reviste gravedad.

Además, ha avanzado que los primeros indicios apuntan a un incidente doméstico como causa de la explosión, en un caso de cuya investigación se está encargando la Guardia Civil.

Los Bomberos de la DPT han recibido el aviso sobre las 12.30 horas y han finalizado la intervención en torno a las 17:30 horas, con un operativo en el que han participado tres bomberos, un oficial y el jefe de guardia.

El equipo ha realizado labores de prevención de riesgos y ha revisado los daños estructurales de la vivienda y, durante la intervención, han colaborado con la Guardia Civil, el 061, el forense y la Policía Judicial.

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