Imagen de la fachada del Hospital Universitario de la Fe de Valencia

Los detalles Tras la caída, el pequeño fue trasladado al Hospital La Fe de Valencia con una fractura en el cráneo y politraumatismos. Horas después, se ha confirmado su fallecimiento.

Un bebé de 20 meses ha fallecido este domingo tras caer desde la ventana de un primer piso en Xilxes, Castellón. El incidente ocurrió el sábado alrededor de las 12:20 horas, cuando el Centro de Información y Coordinación de Urgencias recibió el aviso. Un vehículo SAMU se desplazó al lugar para atender al bebé, quien posteriormente fue trasladado en helicóptero al Hospital La Fe de Valencia. Allí ingresó con una fractura en el cráneo y varios politraumatismos. Horas después, lamentablemente, se informó del fallecimiento del pequeño.

Un bebé se 20 meses ha fallecido este domingo tras caerse desde la ventana de un primer piso en Xilxes, Castellón.

La caída se produjo este sábado, cuando, alrededor de las 12:20 horas, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias recibió el aviso.

En ese momento, se desplazó al lugar un vehículo SAMU que atendió al bebé en el lugar. Tras ello, un helicóptero lo trasladó hasta el Hospital La Fe de Valencia, donde fue ingresado con una fractura en el cráneo y varios politraumatismos. Horas después, se ha informado del fallecimiento del pequeño.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido