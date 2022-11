El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha encendido este sábado las luces de Navidad de la ciudad y "de todo el planeta" en un acto multitudinario lleno de música y nieve artificial llevado a cabo en la Porta do Sol de la urbe olívica.

Miles de personas se han dado cita en Vigo para poder ver de primera mano el encendido de las luces de Navidad más esperado, en un evento que dio comienzo minutos antes de las 19:00 horas, a pesar de que sobre las 13:00 horas comenzaron a llegar los primeros asistentes a la plaza.

El regidor, acompañado de los 19 concejales socialistas del Ayuntamiento de Vigo, subió a la escalinata del árbol gigante de luces en el momento en el que la lluvia cesó, tras horas de precipitaciones en la ciudad. Allí, dio las gracias a los asistentes y a todas las personas que seguían a través de la retransmisión en directo el encendido de las luces de Navidad de Vigo.

Caballero ha alabado el trabajo que día a día realizan los vigueses, que todos juntos "trazan una senda de economía" desde sectores como la automoción, la pesca o la investigación. "Somos una ciudad que quiere vivir y que vive en el mundo. Y todo se debe a los vigueses y a las viguesas. Por eso, os quiero, os quiero y os quiero", ha reivindicado en su discurso previo al encendido.

Además, el alcalde ha bromeado con que tras el encendido de Vigo, "todo el planeta" podrá comenzar la Navidad, incluso ciudades como Nueva York. Además, también ha asegurado que la lluvia dio una tregua porque así lo decretó él mismo.

Abel Caballero también ha tenido unas palabras de recuerdo para todas aquellas víctimas de la pandemia que este año ya no han podido estar en un día tan importante para la ciudad. A partir de ahí, comenzó a realizar la cuenta atrás, bajando del 10 al 0 en tres idiomas diferentes: inglés, castellano y gallego.

Finalmente, pulsó el botón dorado y todas las luces de la ciudad se iluminaron, entre aplausos del público. Además, confeti y nieve artificial comenzaron a volar en una fiesta que durará hasta mediados del mes de enero.

750 millones de retorno económico

Con más de 11 millones de luces LED y 400 calles adornadas, Vigo cuenta este año con multitud de elementos lumínicos como el árbol gigante, ubicado en la Porta do Sol y el gran regalo de Gran Vía, además de un muñeco de nieve gigante y una bola de Navidad.

Asimismo, añade nuevos adornos como un castillo o una estrella fugaz de luces, que se suman a la noria de más de 60 metros de altura desde la que se puede disfrutar de las mejores vistas de la ciudad iluminada.

Entre otras novedades, este año el icónico árbol de Navidad de Vigo contará con dos nuevas canciones que sonarán al ritmo de sus luces. Además de las cuatro músicas del año pasado ('Happy Christmas', de John Lennon; la banda sonora de Piratas del Caribe y de El último Mohicano, y 'All i want for Christmas is you', de Mariah Carey), también estarán presentes 'English man in New York', de Sting y el Vals número 2, de Shostakovich.

Todo este espectáculo navideño permitirá a la ciudad un retorno económico de unos 750 millones de euros, pese a que la inversión ronda el millón, según ha subrayado el propio Abel Caballero.

Hoteles con el 100% de ocupación

El sector hotelero de la ciudad ha destacado la importancia de la temporada navideña para la industria. Precisamente, este sábado, los establecimientos de la urbe olívica han colgado el cartel de "completos", con un 100% de ocupación, según ha indicado el presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi), Jaime Pereira, a Europa Press.

Misma situación se vive en varios alojamientos de la ciudad para los días festivos de diciembre y los fin de semana previos a la Navidad, aunque "todavía hay hueco" en Vigo para algún turista más que no ha hecho su reserva, ha bromeado Pereira.