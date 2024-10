Vigo ya ha empezado a colocar las primeras luces de Navidad y eso que todavía faltan 73 días, pero Abel Caballero y su equipo se han adelantado y ya han empezado a instalar algunos adornos. En la mañana de este domingo se ha colocado la gran bola de luces junto a la histórica farola de Urzáiz, situada en la homónima calle. También el mítico muñeco de nieve o, en este caso, de bombillas que adorna la plaza de Vialia.

Esto ha provocado disparidad de opiniones entre los vecinos de la ciudad, ya que algunos piensan que, "para montar tantas cosas, ya hay que ir empezando"; pero otros no acaban de entender que se instale en octubre, si hay que intentar "reducir el consumo".

Según ha anunciado el ayuntamiento de Vigo, este año habrá 420 calles iluminadas y 11 millones y medio de luces led. "Me parece un poco exagerado", comenta un señor, mientras que a su mujer le parece "todo perfecto". Otros guardan la opinión de que "tiene que haber un equilibrio" entre lo que aporta a la ciudad el espectáculo de Navidad que se despliega en las calles pontevedresas y lo que "afecte este a los vecinos".

Aunque Vigo no es la única ciudad en la que ya han empezado a preparar la llegada de la Navidad, en otras también han dado el pistoletazo de salida; al igual que en los supermercados, donde ya podemos encontrar turrón.

Pero lo más importante de estas fiestas es disfrutar de los más pequeños, quienes todavía no han pensado qué quieren pedirle a los Reyes Magos. "Aun no he hecho la carta", dice una niña, que ya tiene "más o menos" pensado qué les va a pedir. Otros, en cambio, lo tienen muy claro a pesar de ser tan pronto: "Quiero un par de Funkos", comenta una peque, mientras que otro niño avanza que les va a pedir unas "zapatillas y cuatro camisetas del Barça". Las ciudades empiezan ya a engalanarse para que niños y niñas vivan estos días tan mágicos con toda su ilusión.