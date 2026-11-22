Los detalles Volcada en la atención a su madre, Conchi es una de las personas que sufre el cansancio de quien acompaña en esta enfermedad. Sin embargo, ahora puede hablar con su psicólogo pidiendo cita a través de la aplicación.

En España, alrededor de 800.000 personas padecen Alzheimer, una enfermedad que requiere amor y paciencia en su cuidado. Chita, diagnosticada hace cinco años, asiste a un centro de día de AFAGA, donde su hija Conchi es su principal cuidadora. Conchi enfrenta el desgaste emocional de la enfermedad y la app 'Afaga contigo 24/7' surge para apoyar a familiares como ella. Esta aplicación permite contactar en tiempo real con profesionales para resolver dudas y recibir orientación. Aunque aún en desarrollo, busca aliviar la carga emocional de los cuidadores, quienes atienden al 80% de las personas con demencia en España.

Hasta 800.000 personas sufren actualmente Alzheimer en España. Cuidar de ellas es una labor que precisa de amor, dedicación y paciencia.

En un centro de día, Chita asiste a terapia cada mañana. Diagnosticada hace cinco años, el centro de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (AFAGA) es su segunda casa. Su hija Conchi es su principal cuidadora. "Estoy perdiendo a mi madre. Es como si yo pasase a ser la madre y ella la hija. Es triste", expresa.

Volcada en la atención a su madre, Conchi sufre el cansancio y el desgaste de quien acompaña esta enfermedad. "No sabe prácticamente caminar. Echa la cabeza antes que los pies", señala.

De esa necesidad surge la app 'Afaga contigo 24/7' que, "a través de un canal digital abierto en tiempo real, permite a esos familiares contactar con profesionales de AFAGA para responder, acompañarles y guiarles ante dudas que puedan aparecer en su día a día", explica Alicia López, directora médica de 'Grupo Cinfa'.

Así, desde su casa, Conchi puede consultar cómo está su madre, una consulta que se recibe en el Centro de Innovación Alzheimer Galicia, y será contestada por una trabajadora social. Juan Carlos Rodríguez, presidente de AFAGA, destaca al respecto que "siempre está detrás el soporte de las personas, de los técnicos, los psicólogos y los terapeutas ocupacionales para dar respuesta a las dudas que surgen".

Además, también puede acceder a información, orientación o apoyo "Para poder hablar con el psicólogo, entro en la aplicación y pido cita con él", afirma Conchi.

Todavía está en desarrollo, esta app procura reducir la sobrecarga emocional y la soledad del cuidador. En España, el 80% de las personas con demencia son atendidas por familiares.

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