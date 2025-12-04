Ahora

Queda investigado

Libertad provisional para el anestesista investigado por la muerte de una niña en Alzira

El contexto Junto a él, los investigadores también detuvieron a la dueña de la clínica dental, donde también se sedó a una niña de cuatro años que estuvo ingresada en un hospital valenciano.

El Juzgado de Alzira ha acordado este jueves libertad con medidas cautelares para el anestesista detenido en relación con la muerte de una menor de seis año en una clínica dental del municipio valenciano, según han confirmado fuentes jurídicas a laSexta. La jueza ha considerado que no se dan las condiciones para dictar la prisión provisional solicitada por Fiscalía ya que no ha apreciado riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga, puesto que se ha acreditado suficiente arraigo en España.

No obstante, el hombre deberá comparecer de forma periódica ante el juzgado. Además, se le ha retirado el pasaporte y no podrá salir de del territorio nacional. Asimismo, concretan que queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro.

En su auto, la magistrada recuerda que todavía no dispone de elementos suficientemente incriminatorios contra el investigado como para adoptar una medida como la solicitada por la Fiscalía, pues es necesario obtener la historia clínica de ambas menores y los resultados de las analíticas de las muestras obtenidas.

En definitiva, en este momento de la instrucción, la instructora entiende que no existen suficientes indicios racionales de que la causa definitiva de la muerte de una de estas menores pueda ser atribuida exclusivamente a una imprudencia profesional grave o menos grave del investigado.

Más allá de sedar a la niña fallecida, el anestesista también sedó a otra niña de cuatro que sufrió lesiones y que ha estado ingresada hasta el pasado martes en el Hospital Clínico de València. Por ambos casos también fue detenida la dueña de la clínica, que por ahora comparte dos de los cinco delitos que se le imputan al hombre de 43 años. Además, a raíz de las pesquisas, los investigadores concluyeron que el hombre robaba medicamentos en un hospital para luego usarlos en las clínicas donde practicaba las sedaciones.

