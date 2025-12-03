El anestesista de Alzira detenido por la muerte de una niña de 6 años robaba medicación de un hospital para usarla en la clínica

El contexto Este miércoles han sido detenidos la dueña de la clínica dental de Alzira y el anestesista que trató a la niña que murió hace dos semanas. Están acusados, entre otros delitos, de homicidio. No tenían permiso para hacer ese tipo de sedaciones.

Hace dos semanas, la clínica dental de Alzira en la que murió una niña de 6 años y otra menor de 4 años acabó ingresada echó el cierre. Este miércoles hemos conocido que la Policía Nacional ha detenido a primera hora de este miércoles al anestesista que sedó a la niña fallecida y a la dueña de la clínica.

El anestesista, de 43 años, se enfrenta a cinco delitos: homicidio imprudente, lesiones, contra la salud pública y omisión del deber de socorro, además de hurto. Según la investigación, el hombre robaba medicamentos en un hospital para luego usarlos en las clínicas donde practicaba las sedaciones, como ocurrió el fatídico 20 de noviembre.

La dosis letal que habría suministrado a las dos menores implica también a la dueña de esta clínica dental de Alzira, que por ahora comparte dos de los cinco delitos. Se desconoce aún cuánto sabía del proceder del anestesista, pero esto contó ella misma de la intervención a la menor de 6 años, le quitaron "unos dientecitos de leche" y le hicieron "unos empastes", negando que se realizase "ninguna operación".

Es más, rebajó hasta la peligrosidad de la dosis empleada, según declaró: "Fue una vía para relajar a la niña. Llevaba sedación, ni anestesia general ni nada". Pendientes de su versión por ahora en sede policial, sus detenciones se producen 24 horas después de que la menor de 4 años recibiera al fin el alta hospitalaria.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de noviembre. La niña de 6 años había sido atendida en una clínica dental privada de Alzira y esa tarde ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

Ese mismo día, unas horas antes, acudió al mismo hospital otra niña, de 4 años de edad, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. La niña de cuatro años ha evolucionado favorablemente tras salir de la UCI.

