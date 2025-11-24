Una clínica dental sin licencia para usar anestesia general y una "sedación leve": lo que se sabe de la muerte de la niña de seis años en Alzira

Los detalles El foco de las pesquisas está en el lote de anestesia que se utilizó para relajar a la niña antes de extraerle unos dientes de leche y empastes. No obstante, según aseguran fuentes de la Conselleria de Sanidad a laSexta, la clínica no tenía licencia para usar ese lote.

Cuatro días después de la muerte de una menor de seis años tras ser tratada en una clínica dental privada de Alzira (Valencia), la Policía Nacional sigue investigando cómo pudo ocasionarse la tragedia. Actualmente, el foco de las pesquisas está en el lote de anestesia que se utilizó para relajar a la niña antes de extraerle unos dientes de leche y empastes.

Un lote que, según los protocolos de la Generalitat Valenciana, no debía haber sido utilizado, ya que la clínica no dispone de autorización para realizar sedación con fármacos intravenosos. Así lo han confirmado a laSexta fuentes de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consellería de Sanidad, que detallan que este centro está autorizado como clínica dental con actividad de odontología-estomatología, por lo que solo podría trabajar con anestesia local.

Por el momento, la Sociedad Española De Anestesiología (SEDAR) no se ha pronunciado directamente en relación a este caso, aunque denuncia la utilización de sedaciones profundas que autorizan algunas comunidades a profesionales sin esta especialización.

Asimismo, recomienda que los pacientes, antes de someterse a una sedación, pregunten siempre quién la va a realizar y verifiquen que se trata de un médico especialista en Anestesiología y Reanimación. La propietaria de la clínica, que no estaba presente en la atención a la menor, ha asegurado que se le administró "una sedación leve" por vía intravenosa para calmar a la menor y que "salió perfectamente" del centro.

La Conselleria de Sanidad ha abierto, en paralelo a la investigación policial, un expediente informativo para analizar lo sucedido y ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica. Por su parte, un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación sobre el fallecimiento de la niña de 6 años tras ser asistida en la clínica dental.

La otra menor ingresada sale de la UCI

La niña de 4 años que fue ingresada en el Hospital Clínico de València tras ser atendida en la misma clínica de Alzira ha salido de la UCI y pasado a planta donde evoluciona favorablemente, según han confirmado este lunes fuentes de la Conselleria de Sanidad.

