Preocupación en Vinalopó: exigen la reversión del hospital al sistema público tras el escándalo sanitario en Torrejón

Los detalles El grupo Ribera, además del de Torrejón, gestiona otros 12 hospitales en España. De entre ellos, hay dos que como el madrileño son de titularidad pública.

El escándalo del hospital de Torrejón de Ardoz tiene más que preocupados a los ciudadanos y ciudadanas de Vinalopó. A los y las pacientes de uno de los 12 hospitales que administra el grupo Ribera y que, como el de la Comunidad de Madrid, es de titularidad pública.

Allí, en Elche, hay incluso una plataforma en defensa de la reversión del hospital de Vinalopó. Una que pide que el centro sanitario vuelva a ser público y a cuyos miembros, incluso, no ha cogido por sorpresa lo que ha sucedido en Madrid.

"Sabíamos que estaban haciendo negocio. No nos sorprende lo que ha pasado en Madrid", ha expresado Pepa Egea, de la mencionada plataforma.

Una a la que también pertenece Eva Irles. "Estas filtraciones demuestran que se negocia con nuestra salud", ha comentado, afirmando que tienen "constancia de incentivos a los trabajadores por dar altas tempranas".

Por su parte, el PSOE ilicitano ha hablado directamente de declaraciones "vergonzosas" tras los audios de Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera Salud y ya exgestor del hospital de Torrejón. Además, han puesto deberes a Pérez Llorca, recién investido presidente de la Generalitat Valenciana.

"No somos clientes, somos pacientes. Exigimos al presidente que revierta al hospital de Vinalopó al sistema público. Es vergonzoso escuchar al representante de Ribera Salud insinuar que hay que alargar las listas de espera para mejorar la lista de resultados de la empresa y ganar más dinero. Es el modelo sanitario impuesto por el PP en la Comunitat Valenciana y el de Vinalopó", ha afirmado Héctor Díez, portavoz del grupo socialista en Elche.

Mientras, los vecinos llevan años denunciando listas de espera y la falta de especialistas. "Acabo de salir del pediatra con mi niño pequeño por un bulto en la cabeza. Lo vieron en enero y desde entonces no lo habían vuelto a mirar", cuenta una mujer.

Han querido recordar además que llevan años reclamando una sanidad que sea cien por cien pública, sin incentivos económicos de por medio.

