Viviendas sin luz ni ventilación, colchones en el suelo y jornadas de 12 horas: cae una organización que explotaba a migrantes en Albacete

Vivían como animales. Así describen las fuerzas de seguridad las condiciones en las que más de 300 migrantes, la mayoría nepalíes, eran explotados por una organización criminal en Albacete y otras provincias del este de España. Dormían en colchones tirados en el suelo, apilados, en habitaciones sin ventilación ni luz, con un único retrete para decenas de personas y sin apenas espacio para moverse.

Durante jornadas de hasta 12 horas, estos trabajadores agrícolas solo recibían comida básica a cambio de su trabajo. Muchos pasaban meses sin cobrar nada. Sus pertenencias se amontonaban en el suelo y las condiciones higiénicas eran prácticamente inexistentes. La vida que llevaban era, según la policía, "totalmente indignante e inhumana".

La operación policial, denominada 'Franciskan-Everest', fue desarrollada conjuntamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Albacete y Cuenca. Comenzó en julio de 2024 y ha terminado con 11 detenidos, mientras se investigan a otros dos, por delitos de favorecimiento de la migración irregular y tráfico ilícito de mano de obra.

El modus operandi de la red era complejo: los migrantes llegaban a países Schengen con visados de turista y, una vez en España, eran enviados a distintas provincias donde la organización los explotaba laboralmente. Uno de los focos principales estaba en Villalgordo del Júcar (Albacete), donde los tenían encerrados, vigilados y aislados, sin conocer el idioma ni tener a quién pedir ayuda. Desde allí los trasladaban diariamente a los campos agrícolas en furgonetas sin condiciones de seguridad, en las que se produjeron varios accidentes, uno de ellos mortal.

Además de las duras jornadas, la organización cobraba comisiones abusivas a los trabajadores por desplazamientos, por las viviendas que ocupaban y, en algunos casos, incluso por la comida. Los migrantes trabajaban meses sin recibir un sueldo, únicamente alimentándose con lo más básico que podían preparar.

En la fase final de la operación se realizaron nueve registros –ocho en Villalgordo del Júcar y uno en La Roda–, con la intervención de dinero en efectivo, cheques, teléfonos móviles, material informático, documentación fraudulenta, contabilidad clandestina y doce vehículos, incluidos dos de alta gama. También se bloquearon varias cuentas bancarias vinculadas a la red.

Para proteger a las víctimas y garantizar su recuperación social, se ha contado con la colaboración de la Embajada de Nepal en España, mediadores culturales, asociaciones de nepalíes, Cruz Roja Española y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que han proporcionado alojamiento alternativo, ropa y alimentos. Actualmente, se estudian vías para regularizar la situación legal de los migrantes y se siguen tomando declaraciones para investigar posibles delitos adicionales.

El Juzgado de Instrucción de La Roda ha decretado prisión provisional y sin fianza para seis de los detenidos, y no se descartan más arrestos.

